Facebook va fi judecata intr-un proces colectiv in SUA: Ar fi colectat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori

Ziare.

com

Decizia luata cu 3 la zero de o curte de apel din San Francisco expune Facebook la posibile despagubiri in valoare de miliarde de dolari catre utilizatorii din Illinois, care au intentat procesul, transmite Reuters.Compania este criticata de parlamentari si autoritatile de reglementare din cauza practicilor privind viata privata. Luna trecuta, Facebook a acceptat sa plateasca o amenda record de 5 miliarde de dolari pentru a inchide o investigatie a Comisiei Federale pentru Comert referitoare la confidentialitatea datelor."Aceste date biometrice sunt atat de sensibile incat, daca sunt compromise, nu exista cale de intoarcere. Nu este ca in cazul cardului de asigurari sociale sau cardului de credit, la care poti schimba numarul. Nu iti poti schimba fata", a spus Shawn Williams, avocat al reclamantilor in procesul colectiv.Procesul a inceput in 2015, cand utilizatorii din Illinois au acuzat Facebook de incalcarea unei legi referitoare la confidentialitatea informatiilor biometrice, prin utilizarea tehnologiei de recunoastere faciala pentru a colecta date biometrice.Facebook ar fi realizat acest lucru prin intermediul functiei de sugestii de tag, care a permis utilizatorilor sa isi recunoasca prietenii de pe Facebook din fotografiile incarcate anterior.Judecatorul Sandra Ikuta a spus ca utilizatorii din Illinois pot sa dea in judecata in grup compania, respingand argumentul ca acuzatiile lor sunt unice si necesita procese individuale.Curtea de apel a returnat cazul judecatorului districtual James Donato din San Francisco, care a certificat un proces colectiv in aprilie 2018, cu exceptia cazului in care apelul Facebook ar avea succes.Legea din Illinois referitoare la confidentialitatea datelor biometrice prevede despagubiri de 1.000 de dolari pentru fiecare incalcare din neglijenta si de 5.000 de dolari pentru fiecare incalcare intentionata sau din imprudenta.Williams, partener la Robbins Geller Rudman & Dowd, a spus ca procesul ar putea include 7 milioane de utilizatori ai Facebook.Investigatia FTC a fost declansata in urma descoperirii ca Facebook a permis firmei britanice de consultanta Cambridge Analytica sa obtina informatiile personale ale utilizatorilor. Penalizarea de 5 miliarde de dolari aplicata Facebook trebuie aprobata de Departamentul de Justitie.