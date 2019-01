Jignirile pe Facebook nu scapa fara amenda

Ziare.

com

Sanctiunea aplicata de politisti a fost contestata la Judecatoria Braila, dar instanta a decis sa mentina pedeapsa.Decizia Judecatoriei Braila de la finalul anului trecut nu este definitiva.Persoana sanctionata a incercat sa scape de amenda invocand printre altele ca nu avea cont de Facebook in momentul aparitiei injuriilor.Totusi, dupa ce au analizat toate probele de la dosar, judecatorii braileni au decis sa mentina pedeapsa initiala."Avand in vedere elementele prevazute de art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, precum si faptul ca prin injuriile aduse persoanelor respective, injurii greu de redat in cuvinte, a fost lezata demnitatea si onoarea acestora, instanta apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savarsite, iar odata executata, este apta sa responsabilizeze petentul si sa-l determine ca pe viitor sa-si corecteze conduita sociala. Avand in vedere toate considerentele expuse, constatand legalitatea si temeinicia procesului-verbal contestat, in temeiul art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta va respinge plangerea ca neintemeiata si va mentine procesul-verbal ca fiind legal si temeinic intocmit", se arata in decizia Judecatoriei Braila.Barbatul care a jignit persoane pe Facebook a primit amenda prin intermediul Postei.Pentru fapta sa el a primit amenda maxima, sanctiunea pentru injurii si expresii jignitoare fiind cuprinsa intre 200 de lei si 1.000 de lei.