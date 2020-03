Marile inventii ale secolului 21: de la camera foto pentru telefon pana la Facebook si YouTube

Ziare.

In 2007, Steve Jobs a dezvaluit produsul Apple care a schimbat vietile oamenilor pentru totdeauna: iPhone-ul. Servicii online, precum YouTube si Facebook, au avut, de asemenea, un impact major in viata oamenilor, astazi fiind folosite de miliarde de utilizatori din intreaga lume. Iata cateva dintre marile inventii de la inceputul anilor 2000:In 2000, telefoanele cu camera incorporata au devenit, in mod oficial, disponibile pe piata. Desi majoritatea companiilor au dezvoltat versiuni proprii, J-sH04 a fost primul telefon mobil cu o camera incorporata.Realizat de Sharp Corporation si lansat de J-Phone, acesta a fost disponibil doar in Japonia, potrivit entrepreneur.com.USB-ul a fost patentat in 1999 de compania israeliana M-system, insa abia in 2000 a fost vandut primul astfel de dispozitiv in Statele Unite ale Americii de catre compania IBM. Denumit DiskOnKey, USB-ul avea doar opt megabytes.Lansarea Bluetooth 1.0 a avut loc in 1999, dar marile companii au inceput sa incorporeze aceasta tehnologie in produsele lor abia incepand cu anul 2000. Ericsson T36 a fost printre primele telefoane mobile dotate cu Bluetooth. Acesta a fost lansat in iunie 2000. Toyota a lansat prima masina hibrid, Prius, in 1997, in Japonia, dar autovehiculul a fost disponibil la nivel mondial abia in 2001. Prius a fost una dintre primele masini alimentate atat cu electricitate, cat si cu gaz.Pretul Toyota Prius de la acea vreme era de peste 18.000 de euro. O astfel de masina, varianta second-hand, poate fi cumparata in prezent incepand de la 3.500 de euro. In cazul unor astfel de achizitii, istoricul masinii este extrem de important.Potrivit companiei auto, masina care a definit conceptul de hibrid in urma cu peste doua decenii continua sa-l redefineasca si in prezent.La doua decenii dupa inventarea CD-ROM-ului si dupa zece ani de la aparitia DVD-ului, a aparut pe piata, in 2002, discul Blu-ray. Acest dispozitiv avea o capacitate mai mare de stocare, astfel ca noile videoclipuri realizate la o calitate superioara puteau fi pastrate pe discul Blu-ray.Considerata una dintre cele mai importante inventii ale ultimelor decenii, reteaua sociala Facebook a fost lansata in 2004 de Mark Zuckerberg. Student la Harvard, acesta a creat ceea ce astazi este cea mai mare retea sociala din lume.Initial, platforma era disponibila doar studentilor de la Universitatea Harvard, dar, odata ce a devenit populara, accesibilitatea ei a fost extinsa. In prezent, Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi.O alta inventie care a schimbat complet viata oamenilor este platforma YouTube. Chad Hurley, Steve Chen si Jawed Karim au lucrat impreuna la crearea celui mai mare website de video-sharing din lume.YouTube a fost lansat in 2005, iar primul videoclip incarcat a fost "Karim at the San Diego Zoo", care a ajuns, in prezent, la peste 86 de milioane de vizionari. La 15 ani de la lansare, platforma YouTube are peste un miliard de utilizatori.In septembrie 2006, Nintendo a lansat o noua si inovativa consola pentru jocuri, Wii. Aceasta le permitea jucatorilor sa se implice in jocurile lor virtuale.Consola Wii a devenit rapid populara si s-a vandut in peste 100 de milioane de exemplare.La inceputul anului 2007, Steve Jobs a prezentat un nou produs revolutionar - iPhone-ul. Dispozitivul inteligent care a schimbat felul in care oamenii se raporteaza la telefoane era, potrivit cofondatorului Apple, un produs de tipul 3 in 1: un iPod cu ecran tactil, un telefon mobil revolutionar si un dispozitiv avansat pentru comunicatii online.Industria tech a mai cunoscut un moment important in 2003, cand a fost lansat sistemul de operare Android. Primul telefon mobil cu sistem de operare Android a fost T-Mobile G1 si a fost lansat de Google in octombrie 2008.Anul 2000 nu a reprezentat doar inceputul unui nou mileniu, ci a fost si un punct important in dezvoltarea unor servicii si tehnologii utilizate in prezent pe scara larga.