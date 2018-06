O noua schimbare la Messengerul de pe Facebook

Ziare.

Facebook nu stie cum sa-si mai multumeasca clientii si sa le satisfaca toate dorintele de cand acestia si-au pierdut increderea in companie. Poate ca e doar o coincidenta, dar reprezentantii Facebook par sa acorde mai multa atentie ca niciodata utilizatorilor.Unii dintre ei s-au plans de faptul ca notificarea "You Are Now Connected On Messenger with..." este inutila si stresanta pentru ca te induce in eroare. In consecinta, Facebook a promis ca o va elimina. Notificarea apare, dupa cum ai observat, atunci cand iti este acceptata sau tu accepti o cerere de prietenie de la o persoana sau cand un prieten vechi se reconecteaza la Messenger.