Posibil atac cu gaz sarin la un sediu Facebook: Patru cladiri au fost evacuate

Ziare.

com

Cladirile au fost evacuate dupa ce un colet a fost testat si a iesit pozitiv la gaz sarin, scrie CNA Persoanele care au intrat in contact cu pachetul suspect in jurul orei locale 11:00 nu au prezentat nici un simptom al expunerii la sarin, a declarat Jon Johnston, seful serviciului de pompieri din orasul Menlo Park, unde se afla sediul Facebook.Anthony Harrison, purtator de cuvant al gigantului tehnologic, a precizat, la randul sau, ca a fost deschisa o investigatie in acest sens."Am evacuat patru cladiri si desfasuram o investigatie aprofundata in coordonare cu autoritatile locale. Siguranta angajatilor nostri este principala noastra prioritate si vom oferi informatii suplimentare pe masura ce le vom avea", a declarat Harrison.Sarinul este un agent chimic toxic sub forma lichida si este inodor, incolor si insipid.Substanta se poate evapora si provoaca simptome in doar cateva secunde, precum transpiratie excesiva si spasme musculare, iar expunerea la doze mari poate duce la paralizie si stop respirator.