Trump vrea sa faca la Casa Alba un summit despre social media... fara Facebook

Casa Alba a refuzat in mai multe randuri sa anunte cine va participa la evenimentul programat pe 11 iulie.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Judd Deere, a declarat luna trecuta ca intalnirea va reuni "lideri din sectorul digital pentru o discutie serioasa referitoare la oportunitatile si provocarile mediului online actual". Acesta a spus, luni, ca presedintele Donald Trump va vorbi la eveniment, transmite Reuters.Mai multi conservatori din domeniu au spus ca vor participa la summit, inclusiv Bill Mitchell, un sustinator al lui Trump care gazduieste o emisiune online. Cel putin doi utilizatori ai retelelor sociale au publicat o invitatie la summit-ul care la avea loc joi, la ora 3 p.m. EDT (19:00 GMT).Politicienii americani, in frunte cu Trump, au folosit tot mai mult social media pentru a atrage alegatorii in mod direct. Trump a afirmat de multe ori ca nu ar fi fost ales fara Twitter si Facebook.Republicanul Trump a criticat adesea Facebook si Twitter pentru ca ar favoriza democratii, fara sa ofere dovezi in acest sens. El a sugerat in timpul unui interviu acordat Fox Business Network luna trecuta ca Twitter "a facut ca oamenii sa i se alature foarte greu...si mult mai greu pentru el sa le transmita mesajul sau".In luna martie, Trump a scris pe Twitter ca "Facebook, Google si Twitter, ca sa nu mai vorbim de media corupta, sunt foarte partinitoare fata de democratii de stanga radicali. Dar nu va temeti, vom castiga oricum asa cum am mai facut-o".Cele trei companii au negat ca ar fi partinitoare politic.Intrebat daca Facebook a fost invitata la evenimentul de joi, un purtator de cuvant al companiei a raspuns ca nu.Twitter a refuzat sa precizeze, luni, daca a primit invitatie la summit sau daca va participa. Google, divizie a grupului Alphabet, nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii sau daca a primit invitatie.In luna aprilie, Trump s-a intalnit cu directorul general al Twitter, Jack Dorsey, si a petrecut mult timp intrebandu-l de ce a pierdut o parte din urmaritori, a declarat o persoana apropiata situatiei. Cu peste 61 de milioane de urmaritori, Trump are unul dintre cele mai urmarite conturi de pe Twitter.