Un mesaj primit pe Messenger te-ar putea trimite la inchisoare

In teorie, mesajele trimise prin Messenger sunt criptate end-to-end. Asta inseamna ca doar expeditorul si destinatarul acelui mesaj ii pot sti continutul. In realitate insa, un raport din partea Facebook pornind de la niste mesaje trimise intre un grup de persoane s-a reflectat intr-unul dintre cele mai complexe procese din istoria Danemarcei.Conform celor de la Playtech , nu mai putin de 1.004 adolescenti au fost acuzati de distributie de materiale pornografice cu minori. Intregul eveniment a avut loc dupa ce un oficial Facebook a notificat autoritatile ca internautii cu pricina au partajat intre ei un clip cu doi adolescenti cu o varsta mai mica de 15 ani in timp ce faceau sex. In mod evident, respectivul gest constituie o incalcare a legilor referitoare la distributia de imagini indecente cu minori.