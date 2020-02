Administratorul paginii Ambasadei Suediei ne spune ramas bun. Nu pleaca din tara, dar si-ar putea deschide o agentie

Ziare.

com

Cristian Botan a publicat, joi, un mesaj chiar pe pagina de Facebook a ambasadei in care isi ia ramas bun:"M-am alaturat echipei ambasadei in octombrie 2018. Dincolo de politica si partea comerciala, am avut n̶o̶r̶o̶c̶u̶l̶ / g̶h̶i̶n̶i̶o̶n̶u̶l̶ / oportunitatea de a prelua si partea de comunicare, inclusiv cea pe Facebook si Instagram.Am reusit impreuna sa devenim cea mai populara ambasada straina in Romania si cea mai populara ambasada suedeza in lume. Numarul celor care ne urmaresc s-a triplat, iar reach-ul paginii de Facebook a depasit populatia totala a Romaniei. Este rezultatul muncii tuturor celor din ambasada (romani si suedezi), inclusiv a celor care au plecat intre timp", transmite Botan in mesajul de pe Facebook Botan explica de ce a ales ca postarile Ambasadei Suediei sa fie ... altfel si spune ca a cam... trisat cu abordarea foarte relaxata:"Misiunea comunicarii online a ambasadei a fost, este si va ramane constant aceeasi: promovarea Suediei si imbunatatirea relatiei bilaterale dintre Romania si Suedia. Am ales insa ca, in schimbul limbajului a̶d̶o̶r̶m̶i̶t̶o̶r̶ / b̶i̶r̶o̶c̶r̶a̶t̶i̶c̶ / traditional pe care suntem obisnuiti sa-l vedem online din partea institutiilor, sa adoptam o conduita mai relaxata, tonul vocii noastre fiind ca si cum am povesti la o cafea cu un prieten. Pentru ca ii consideram prieteni pe toti cei care ne urmaresc.Si ne-am folosit cam de tot ce are Internetul mai bun de oferit pentru a ne atinge misiunea, inclusiv imagini GIF sau meme. Adevarul e ca am cam trisat cu abordarea asta, insa totul a fost pentru o cauza buna".Si pentru ca atunci cand a venit la ambasada a implementat politica mesajelor de bun venit cand li se alatura un coleg nou, respectiv de ramas bun, a venit momentul sa-si scrie si el ultima postare, cea de "la revedere"."Asa ca va multumesc pentru momentele m̶i̶s̶t̶o̶ / f̶a̶i̶n̶e̶ / minunate pe care le-am avut impreuna aici. Distractie placuta mai departe!", incheie Botan.Comentariile la aceasta postare nu au intarziat sa apara si la unele dintre ele a raspuns chiar Botan, insa pe de contul personal. Astfel, am aflat ca nu are de gand sa plece din tara, pentru ca: "Nu-mi plac suedezii. Imi place in Romania".Intrebat daca isi va face o agentie de comunicare/publicitate/PR, Botan a replicat ca exista aceasta posibilitate.B.B.