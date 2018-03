Ce sa verifici si ce sa stergi de pe profilul de Facebook, dupa scandalul furtului de date

Pagina de setari

Ziare.

com

Potrivit unor investigatii publicate de New York Times si The Observer, compania Cambridge Analytica a colectat date personale de la peste 50 milioane de utilizatori Facebook si le-a folosit in campania electorala a lui Donald Trump Desi Facebook sustine ca firma Cambridge Analytica si asociatii sai au incalcat intimitatea utilizatorilor prin faptul ca au retinut datele si s-au folosit de ele, nu a fost chiar asa: The Times a scris ca peste 270.000 dintre utilizatori si-au dezvaluit de buna voie informatii private atunci cand au decis sa dea un test de personalitate.Dezvoltatorii pot solicita sa iti vadasi, printre multe altele, dar numai daca le dai voie. Si, deseori, permiti accesul unor aplicatii in telefon fara sa stii unde iti ajung datele personale.Oricum ar fi, e timpul sa verifici caror aplicatii le-ai permis accesul la datele de pe Facebook si poate chiar sa stergi unele informatii pe care le distribui.Trebuie sa dai click pe pagina de setari, sageata mica din dreapta sus, apoi sa selectezi Settings/Setari.Apoi, click pe Apps (aplicatii) din meniu. Pe aceasta pagina poti vedea toate aplicatiile in care esti logat cu Facebook.Pe mobil, touch pe butonul de meniu (dreapta jos pentru iOS, dreapta sus pentru Android) apoi selecteaza Settings (Setari) > Account Settings (Setari cont) > Apps (Aplicatii) > Logged in with Facebook (Logat cu Facebook).Sterge aplicatiile pe care nu le mai folosesti, dar care au acces la datele tale, plasand cursorul pe iconita aplicatiei, apoi click pe "X".Daca nu vrei sa o stergi neaparat, poti edita informatiile la care are acces aplicatia selectand iconita cu un creion (editare), cea care se afla langa X. De aici poti limita accesul aplicatiei, deselectand semnul de bifare de langa fiecare informatie.Un sfat util ar fi sa acorzi mare atentie la ce tip de informatii permiti acces prin intermediul Facebook unor aplicatii pe care le folosesti. Nu trebuie sa fii atent doar la Facebook, ci si la alte retele sociale care ar putea colecta, de asemenea, date private.Politica de confidentialitate a Facebook se schimba din cand in cand, asa ca verifica in mod regulat setarile pentru aplicatii, ca sa te asiguri ca distribui doar informatia pe care o vrei.