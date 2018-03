Cea mai mare schimbare Facebook din ultimul deceniu e anulata. S-au uitat peste cifre si situatia era dezastruoasa

Ziare.

In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de laprieteni si mai putin de la pagini publice, chiar si daca este vorba de publicatii care te incanta teribil.Pentru ca in mod realist postam din ce in ce mai putin pe Facebook , ai inceput sa vezi postari de la prieteni din urma cu 4-5 zile, iar cele mai multe dintre ele ajungeau sa se repete.Una peste alta, experimentul gigantului IT a reusit sa te faca sa stai mai putin pe Facebook, o consecinta nedorita, in mod evident.In practica, toate postarile paginilor publice pe care le urmaresti au fost separate intr-un flux informational separat intitulat Exploreaza sau Explore.Dintre utilizatorii de Facebook, 99% nu au stiut ca postarile pe care si le doreau erau de fapt separate intr-un alt News Feed.Publicatiile care isi castiga o mare parte din trafic de pe cea mai mare retea de socializare au avut de suferit.