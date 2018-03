Cel mai simplu ghid prin care afli tot ce stie Facebook despre tine

Ziare.

Facebook are ceva probleme in ultima vreme, dupa ce a izbucnit scandalul Cambridge Analytica. Atunci a iesit la iveala ca o terta companie a colectat datele personale a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale si le-a folosit in interese proprii.Zuckerberg se scuza ca n-a stiut, dar e mai vinovat ca niciodata.Pe 25 martie, un nou episod revelator a avut loc, iar atunci am aflat ca Facebook stie multe despre oamenii cu care ai vorbit in trecut. Nu e vorba aici despre mesajele pe care le-ai trimis prin platforma Messenger, ci de SMS-uri pe care le-ai trimis de pe telefon, dar si de apeluri efectuate si primite.Un utilizator de pe Twitter a descoperit ca intre datele pe care le-a descarcat de pe Facebook a gasit un jurnal detaliat al apelurilor si SMS-urilor efectuate si primite. Data si ora fiecarui apel sau SMS erau inregistrate, la fel si durata convorbirilor.Despre acest episod poti citi mai pe larg aici. Mai jos vei gasi informatii despre cum poti descarca toate datele pe care le are Facebook despre tine, dar vei afla si la ce sa te astepti.