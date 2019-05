Chris Hughes, cofondator al Facebook, crede ca Guvernul american ar trebui sa dezasambleze platforma social media

Ziare.

Intr-un articol publicat joi in New York Times, citat de Variety, Hughes sustine ca Zuckerberg detine "o putere necontrolata", ceea ce reprezinta un fapt "fara precedent si ne-american"."Mark este o persoana buna. Dar sunt furios ca aceasta concentrare a lui pe crestere l-a facut sa sacrifice securitatea pentru clicuri", a scris Hughes, care este acum copresedinte al Economic Security Project si consilier la Roosevelt Institute. "Sunt ingrijorat ca Mark s-a inconjurat de o echipa care ii consolideaza parerile si nu i le contesta".In acelasi articol, Hughes a facut apel la Comisia Federala pentru Comert si la Departamentul de Justitie sa forteze Facebook sa faca din Instagram si WhatsApp companii separate si sa interzica Facebook sa faca achizitii timp de cativa ani."Mark Zuckerberg nu poate repara Facebook, dar guvernul nostru poate", a mai scris el. "Aspectul cel mai problematic al puterii Facebook este controlul unilateral al lui Mark asupra discursului. Nu exista precedent privind abilitatea lui de a monitoriza, organiza si chiar cenzura conversatii ale doua miliarde de oameni".Hughes a mai notat ca, pe langa solicitarea catre Facebook de a renunta la Instagram si WhatsApp, Congresul ar trebui sa creeze o noua agentie federala care sa reglementeze companiile de tehnologie. O astfel de agentie ar putea fi mandatata sa protejeze datele personale si sa creeze "instructiuni pentru un discurs acceptabil in social media".Chris Hughes a afirmat ca si-a vandut partea de Facebook in 2012 si ca nu investeste direct in nicio companie social media.