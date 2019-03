Ziare.

Indiferent daca folosesti Facebook Messenger de cativa ani sau cateva saptamani, exista un detaliu care s-ar putea sa te fi suparat la aplicatia cu pricina. Ca multe alte aplicatii de chat, in mod implicit, Messenger iti afiseaza continutul mesajelor primite sub forma de notificari.Daca stai linistit la birou, singur, acel mecanism te ajuta. Nu mai trebuie sa intri in Facebook Messenger pentru a vedea ce ti-a scris Vasilica. In acelasi timp, insa, daca esti cu prietenii la o masa, poate nu-ti doresti sa vada toti modul in care te mustreaza sotia ca ai intarziat sa ajungi acasa.Indiferent de setul de circumstante, ar fi bine sa inveti cum ascunzi mesajele primite pe Facebook Messenger in notificari. Pentru ca implica doar cativa pasi, poti face acest gest si de cateva ori pe zi. Ca o nota de subsol interesanta, in functie de terminalul pe care il folosesti, exista mai multe solutii prin care iti poti atinge scopul.Prima solutie, universal valabila, implica sa intri in aplicatia Messenger si sa faci un tap in coltul din stanga sus pe imaginea ta de profil din fereastra de chat. Un pic mai jos, prin lista de optiuni disponibile, fa un tap pe Notifications. De aici, te intereseaza sa debifezi Show Previews (Afiseaza previzualizarea).Un rezultat similar poti obtine si din meniul de configurare al telefonului, daca ai un iPhone. Iesi in ecranul principal si fa un tap pe Configurari. Din meniul Notificari, navigheaza in jos pana ajungi la Messenger si fa un tap pe numele programului. In partea de jos a noii ferestre, la Optiuni, intra la Afisare previzualizari si opteaza pentru Niciodata. Aceste modificari se aplica in timp real.