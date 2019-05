Cum functioneaza "camera de razboi" de la Dublin pentru a bloca manipularile pe Facebook

Camera de razboi

Explozie de reclame electorale

Este vorba despre o camera de operatiuni, unde tineri priceputi la codat, ingineri si specialisti in continut, scaneaza platforma online pentru a detecta posibile "comportamente ilegale", care pun in pericol buna desfasurare a alegerilor europarlamentare. Politico.eu a reusit sa intre in "camera de razboi" si povesteste, intr-un material amplu, ce se intampla de fapt acolo.Pe masura ce alegerile europene se apropie, Facebook se afla in bataia focului, incercand sa combata noi forme de dezinformare si publicitate politica, sustin cercetatorii electorali.Reteaua sociala se confrunta, de asemenea, cu rolul imens pe care il are in alegerile din intreaga lume, pe fondul dorintei de a reglementa mai bine modul in care platformele media sociale functioneaza la nivel global."Facebook opereaza la o scara cum nu s-a mai vazut in Silicon Valley. Si dezinformarile si amenintarile online sunt la un nivel nemaivazut pana acum", sustine Mathias Vermeulen, cercetator la Fundatia Mozilla.In camera de razboi lucreaza o echipa ai carei membri vorbesc toate cele 24 de limbi oficiale ale UE. Mare parte din echipa este formata din angajati care monitorizeaza platformele de social media: atat Facebook, cat si Google si Twitter.Totusi, Facebook nu a vrut sa dezvaluie ce fel de continut este analizat de acesti specialisti, insa fiecare membru al echipei are in fata cel putin doua monitoare pe care se intrezaresc evenimente sau discutii politice.Dupa ce se semnaleaza o problema, inginerii Facebook pot colabora cu omologii lor din Europa si din alte locuri pentru a determina daca activitatea respectiva incalca standardele companiei si apoi, in functie de rezultat, decid ce vor face cu acel continut - il sterg sau nu.Subiectele care "atrag atentia" includ dezinformarea, discursurile de ura sau suprimarea votantilor. Compania sustine ca a investigat sute de astfel de incidente in ultima saptamana. In ciuda acestei coordonari, compania nu a oferit detalii exacte cu privire la comportamentele ilegale si nici nu a dezvaluit daca a oprit manipularea electorala.Facebook are acum 500 de oameni care lucreaza la probleme intampinate in contextul europarlamentarelor, majoritatea din California. Camere de razboi sunt in Dublin si Singapore, cea din urma fiind axata pe alegerile din India Cu alegerile europene care se vor desfasura simultan in 28 de tari, Facebook se confrunta cu o provocare majora, pe care inca nu o intelege pe deplin, potrivit sursei citate.De la reclame sponsorizate de Alternativa pentru Germania, un partid politic conservator si eurosceptic din Germania, pana la mesaje in Romania, platite de un grup politic anticoruptie, Politico a descoperit zeci de mesaje pe Facebook si Instagram care nu erau catalogate drept "electorale", desi se refereau in mod clar fie la partide politice, fie la candidati individuali, fie la teme specificice campaniilor electorale, precum imigratia.Facebook a eliminat astfel de anunturi abia dupa ce publicatia citata le-a facut cunoscute.In Spania, de exemplu, un grup numit Ayuda LGBT - o organizatie pro-gay a carei pagina de Facebook a fost creata in martie - a putut cumpara reclame pe Instagram, aplicatie care a cerut numerele de telefon si adresele de mail ale oamenilor, o tactica folosita deseori pe grupuri politice pentru a-si crea liste de "potentiali suporteri".Cu toate acestea, anuntul nu a fost catalogat drept politic de Facebook. Acest lucru contravine propriului angajament al retelei sociale de a spori transparenta, dupa ce compania a mandatat de la mijlocul lunii aprilie ca orice grup care doreste sa cumpere anunturi politice pe platformele sale trebuie sa treaca printr-un proces riguros de verificare.Anunturile trebuie, de asemenea, sa precizeze de catre cine sunt platite. Aceste informatii sunt incluse intr-o baza de date online, astfel incat cercetatorii sa poata urmari campaniile politice digitale.Cu toate acestea, unii specialisti considera ca Facebook e coplesit de situatie si inca mai este nevoie multa munca pentru a opri dezinformarile in mediul online, in special in preajma unor alegeri.A.D.