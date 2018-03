Cum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personale

Dezactiveaza serviciile de localizare

Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea" acestor informatii in scopuri dubioase, cum ar fi influentarea rezultatului alegerilor, folosind optiunile privind modificarea setarilor pe care Facebook le pune la dispozitia utilizatorilor.Prin intermediul acestor servicii se poate sti unde te afli in orice moment si ce locuri frecventezi - informatii foarte valoroase pentru companiile care cumpara reclame pe Facebook.Pentru a impiedica accesul companiei lui Mark Zuckerbeg sau al oricarei aplicatii care nu trebuie neaparat sa stie unde te afli,, intra la) >) >).Aici ai optiunea de a dezactiva complet serviciile de localizare sau de a dezactiva aceasta functie doar pentru anumite aplicatii din lista pe care o vei gasi mai jos (poate nu vrei sa o dezactivezi pentru aplicatii ca Google Maps sau Uber, in cazul carora are sens sa le acorzi permisiunea de a vedea unde esti). De asemenea, poti opta si ca serviciul sa fie activat doar atunci cand folosesti aplicatiile respective., intra la. La fel ca mai sus, poti alege sa dezactivezi accesul la acest tip de informatie pentru toate aplicatiile sau sa personalizezi setarile pentru Facebook si pentru anumite aplicatii din lista.In sectiunea) gasesti informatiile personale pe care Facebook le are direct de la tine, cum ar fi unde lucrezi si ce scoli ai absolvit. Le poti sterge de tot sau poti umbla la setari astfel incat sa le vezi doar tu sau doar prietenii tai.Intra pe pagina) unde vei descoperi, la), profilul construit de Facebook in functie de actiunile tale si ale prietenilor tai pe retea, dar si in functie de ce faci online chiar si cand nu esti pe Facebook. Ai posibilitatea sa stergi companiile de la care nu vrei sa primesti reclame.Totodata, la) poti controla criteriile in baza carora primesti reclame.La) este interesanta in special sectiunea), care, daca este activata, face posibil ca prietenii tai sa vada reclame de la diverse companii cu mentinea ca tu le-ai dat "Like" companiilor repective. Poti sa schimbi setarea de lalaVa fi mai usor sa faci acest lucru de pe un computer. Intra la) >), unde vei gasi toate aplicatiile pe care te-ai conectat de Facebook.Citeste mai mult despre cum poti sa stergi aceste aplicatii sau cum poti sa editezi informatiile la care au acces O alta optiune este sa mergi la sectiunea) si sa dezactivezi toate aplicatiile de tip Platforma dintr-o singura miscare.: daca folosesti Facebook pentru a te loga pe alte site-uri (ca Netflix, de exemplu) s-ar putea sa nu le mai poti accesa.Inca un pas aici: mergi la sectiunea), care controleaza. Vei gasi aici o lista de date personale pe care o aplicatie le poate vedea si folosi fara acordul tau, pe care ai posibilitatea sa le anulezi.Facebook se confrunta cu un urias scandal privind gestionarea datelor utilizatorilor sai. Cambridge Analytica, compania de date din spatele campaniei prezidentiale din 2016 a lui Donald Trump, care a fost implicata si in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ar fi utilizat date colectate de pe Facebook de la 50 de milioane de oameni, fara acordul acestora, in scopuri electorale. Pe baza unor astfel de informatii, spun expertii, pot fi construite profiluri foarte sofisticate ale alegatorilor, pentru a le fi servite reclame electorale cu un grad ridicat de succes.In prima reactie de la izbucnirea scandalului, seful Facebook, Mark Zuckerberg, a asigurat ca au fost luate masuri pentru a fi prevenita repetarea unor asemenea practici . Insa nu strica mai multa vigilenta si din partea utilizatorilor.