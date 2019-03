Document: Facebook a facut lobby pe langa politicieni din lumea intreaga pentru blocarea legilor privind protectia datelor personale

Ziare.

com

Documentul datat in 2013 a fost consultat de jurnalistii de la The Observer si Computer Weekly, transmite The Guardian Politicienii vizati de lobby-ul Facebook sunt din Marea Britanie, SUA, Canada, India, Vietnam, Argentina, Brazilia, Malaezia si din toate cele 28 de state membre UE.Potrivit sursei citate, documentul respectiv cuprinde informatii despre:- Politicienii de pe Batranul Continent pe care reprezentantii Facebook au incercat sa-i convinga sa-i tina partea in cadrul discutiilor privind GDPR , cea mai notabila prezenta fiind premierul irlandez de la acea vreme. Enda Kenny era descris in documentul respectiv drept un prieten apropiat al Facebook. Desprea el s-a spus ca ar fi putut influenta discutiile legate de legislatia privind protectia datelor personale in favoarea retelei sociale, in perioada in care Irlanda a detinut presedintia UE. In plus, fostul ministru de Finante britanic, George Osbourne, si el printre numele vehiculate, a transmis ca nu e ceva neobisnuit ca un membru al Guvernului sa discute cu reprezentanti ai unei companii globale. Potrivit documentului, acesta ar fi cerut noi investitii in UK, iar cei de la Facebook ar fi vrut la schimb ca acesta sa faca lobby pentru cauza lor la UE. Osbourne sustine ca nu a dat curs acestei propuneri.- Memoriul lui Sheryl Sandberg, COO la Facebook, numit, in care milita pentru drepturile egale pentru femei, era vazut de comisarii europeni drept ostil, caci parea a fi un instrument de manipulare.- Facebook ameninta tarile care nu ii sprijineau cauza cu retragerea investitiilor.Potrivit sursei citate, documentul ar face parte dintr-un caz aflat pe rolul unei instante din California.Acesta mai contine informatii despre memoriul scris de Sandberg dupa summit-ul de la davos din 2013, in care acesta descria luptele grele pe care compania le duce in raport cu legislatia privind protectia datelor personale in Europa.De asemenea, Facebook a stat de vorba si cu politicieni din Canada si Malaezia, de exemplu, carora le-a promis ca va construi noi centre de date daca legislatia va fi in favoarea intereselor companiei.Un purtator de cuvant al Facebook a transmis ca documentul inca face obiectul unei investigatii, asa ca nu poate oferi prea multe detalii. Totusi, a adaugat ca informatiile de acolo reprezinta doar un punct de vedere.