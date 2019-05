Facebook a eliminat peste 2 miliarde de conturi false in 3 luni

Ziare.

Intr-un raport citat de Variety, compania a transmis: "Am remarcat o crestere abrupta in crearea de conturi false, abuzive pe Facebook, in ultimele sase luni. Am interceptat majoritatea acestora la cateva minute dupa inregistrare.Cu toate acestea, atacuri automate au rezultat din multe dintre aceste conturi dupa ce le-am detectat initial".Compania a eliminat proactiv 99,8% dintre aceste conturi, asta insemnand ca ele au fost detectate de unelte automate inainte ca utilizatorii sa le raporteze. Conturile care sunt detectate imediat dupa ce au fost create nu sunt luate in calcul ca baza a utilizatorilor activi lunar ai Facebook, care era de 2,38 de miliarde la finalul lunii martie.Facebook a incheiat trimestrul cu un numar estimativ de 119 milioane de conturi false active.Guy Rosen, vicepresedinte al companiei, a spus ca cea mai mare parte a activitatii acestor conturi era una comerciala.Compania a subliniat ca se perfectioneaza in vederea eliminarii proactive a continutului care incalca standardele comunitatii. Spre exemplu, 65% dintre toate postarile inlaturate pe baza discursului instigator la ura au fost eliminate fara ca utilizatorii sa le semnaleze. Anul trecut, a fost vorba despre 38%.In primul trimestru al acestui an, compania a inlaturat 19,4 milioane de postari din cauza nuditatii. Cat priveste pornografia infantila, Facebook a transmis ca cifrele in acest caz au scazut si a recunoscut ca este posibil sa nu fi fost pregatita 100% pentru a intercepta totul.