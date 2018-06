Facebook a facut publice din greseala postarile private a 14 milioane de utilizatori

Ziare.

Facebook a anuntat ca un bug a modificat setarile de intimitate ale postarilor a 14 milioane de utilizatori. Astfel, in loc sa fie vizibile doar prietenilor, postarile in cauza au putut fi vazute de toata lumea.Conform oficialilor companiei, au fost afectate postarile publicate in perioada 18 - 27 mai. In acest moment problema este rezolvata iar setarile de intimitate au revenit la normal.Utilizatorii afectati vor primi o notificare pe Facebook care ii va instiinta legat de aceasta problema si le va sugera sa-si revizuiasca setarile de intimitate ale postarilor din perioada in care acestea au fost alterate de bug.Bug-ul a afectat setarea implicita pe care Facebook o atribuie postarilor noi. In mod normal, fara interventia utilizatorului, postarile noi sunt setate de Facebook sa poata fi vazute doar de prieteni. Bug-ul a modificat setarea de la "Prieteni" la "Public".Problema survine pe fondul a numeroase controverse in care gigantul american a fost implicat in ultima vreme. Dupa scandalul Cambridge Analytica, cand au fost compromise datele a 87 de milioane de utilizatori, Facebook a fost recent acuzata ca a impartit informatiile pe care le are despre utilizatorii sai cu producatorii de smartphone-uri.