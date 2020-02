Facebook a suspendat o retea de conturi ale spionajului rus, care avea ca tinta Europa de Est

Ziare.

"Cu toate ca persoanele din spatele acestei retele au incercat sa isi ascunda identitatile si pozitia, investigatia noastra a descoperit legaturi cu serviciile de informatii militare ruse", arata un comunicat al Facebook, citat de Reuters.Facebook, care a avut dificultati in a opri guvernele si grupurile politice sa-i foloseasca platforma pentru raspandirea de informatii false sau inselatoare, anunta in mod regulat ca a oprit campanii de dezinformare din diverse tari, printre care si Rusia.Ministerul rus al Apararii nu a raspuns imediat solicitarii pentru comentarii.Moscova a negat anterior acuzatiile Occidentului de amestec politic, inclusiv concluziile procurorului special american Robert Mueller, potrivit carora s-a folosit de conturi pe reteaua de socializare pentru a influenta votul in alegerile prezidentiale ddin 2016.Directorul pentru politici de securitate cibernetica al Facebook, Nathaniel Gleicher, a spus ca cea mai recenta operatiune a Rusiei a folosit peste 100 de conturi pe Facebook si Instagram pentru a crea persoane false, care au pozat deseori drept jurnalisti in anumite tari.Aceste conturi au contactat apoi presa locala si politicieni pentru a planta stiri false despre probleme politice cu caracter diviziv, cum ar fi acuzatii de coruptie, tensiuni etnice in Crimeea si doborarea avionului unei companii din Malaezia in Ucraina, in 2014."Am stiut de mult timp ca aceste persoane cauta voci autentice pentru a-si amplifica mesajele. Este vorba mai mult despre o operatiune clasica de spionaj, incercand sa manipuleze persoane cheie, pentru a obtine un impact mai mare", a explicat Gleicher.Cercetatori ai firmei de analiza a mediei sociale Graphika, care au analizat conturile inainte ca acestea sa fie suspendate de Facebook, au spus ca majoritatea activitatilor au avut loc in perioada 2016-2017, cu toate ca unele conturi au fost active chiar si in acest an.Reteaua nu a reusit sa atraga mai mult de cateva mii de urmaritori, dar a obtinut publicarea unor articole in presa locala, a spus Ben Nimmo, director pentru investigatii la Graphika.Persoanele care s-au dat drept jurnalisti au efectuat si interviuri cu critici ai Kremlinului, pacalindu-i sa faca afirmatii necenzurate, iar ulterior au publicat mesajele online."Operatiunea a incercat sa otraveasca izvorul de informatii folosindu-se de persoane false pentru a planta mesaje pro-Kremin si anti-occidentale online si in presa locala", a spus Nimmo.Facebook a suspendat si alte doua grupuri de conturi, care nu au legatura cu operatiunea ruseasca. Unul era legat de o retea iraniena identificata anterior, care avea ca tinta Statele Unite, iar altul avea legatura cu o firma de PR din Vietnam.Facebook a mai anuntat si in 2019 ca a inchis sute de conturi, grupuri si pagini cu legaturi cu Rusia implicate in operatiuni de dezinformare