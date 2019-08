Facebook angajeaza ziaristi profesionisti pentru selectarea stirilor. Va fi destul?

Dificultatile presei clasice

Analistii consultati de AFP considera, insa, ca efortul nu va fi suficient pentru a revolutiona mass-media.Reteaua sociala afirma ca urmareste afisarea stirilor relevante intr-un News Tab, o fila dedicata stirilor, separata de fluxul traditional in care este afisat continutul promovat de prietenii fiecarui utilizator de Facebook.Va fi prima functie a Facebook care foloseste moderatori umani, dupa ce anul trecut a fost inchisa sectiunea controversata Trending Topics (Subiecte populare - n.red.) . Echipele nationale care moderau aceste categorii au fost de multe ori acuzate de subiectivism si cenzura.In News Tab, jurnalistii vor modera doar sectiunea Top News, in timp ce selectia tuturor articolelor se va baza in continuare pe algoritmi, conform presupuselor preferinte ale fiecarui utilizator si istoricului de navigare pe Internet."Obiectivul nostru privind fila 'Stiri' este sa oferim o experienta extrem de personalizata si judicioasa", a declarat agentiei France Presse managerul parteneriatelor pentru informatie ale Facebook.Anuntul survine in contextul in care presa clasica se confrunta cu dificultati - tot mai multe publicatii se inchid, in timp ce angajatorii cauta formule de supravietuire in era informatiei gratuite, iar Facebook refuza in continuare sa se considere o organizatie media si sa isi asume responsabilitatile editoriale aferente, observa AFP.Danna Young, profesoara de comunicare la Universitatea din Delaware, considera ca "teoretic" proiectul Facebook este "un eveniment intr-adevar pozitiv" si "promitator". Ea a declarat insa pentru AFP ca "nu este ceva revolutionar, deoarece nu va transforma neaparat modul in care oamenii distribuie relatarile pe propria cronologie (timeline - n.red.) "."In asta consta adevarata putere: persoanele pe care le cunoasteti, in care aveti incredere, care aproba tacit stiri prin distribuire", explica ea.Facebook si alte platforme mari de pe Internet sunt acuzate de presa traditionala ca se imbogatesc profitand de munca dificila si costisitoare de culegere si valorificare a informatiilor si incasand in acelasi timp cea mai mare parte din veniturile din reclamele online.Rolul Facebook in propagarea stirilor false (fake news) este de asemenea un motiv frecvent de nemultumiri. Reteaua fondata de Mark Zuckerberg a incercat sa se apere anuntand in ianuarie investitii de 300 de milioane de dolari in urmatorii trei ani pentru sustinerea presei, in special a celei locale, si a finantat proiecte de verificare a informatiilor (fact-checking) in intreaga lume, inclusiv unul in parteneriat cu AFP.Insa, chiar daca Facebook ar incepe sa plateasca publicatiile inainte de a le difuza continutul sub licenta, de castiguri nu ar beneficia neaparat companiile media care au nevoie cel mai mult, avertizeaza Mathew Ingram, specialist in media digitale la Columbia Journalism Review. "Presupun ca ei vor alege firmele care merg deja bine. Asta le va aduce putin cash, dar nu cred ca le va atrage un trafic imens", apreciaza el.In ultimii 15 ani, in Statele Unite s-au inchis circa 2.000 de ziare, conform estimarilor Universitatii statului Carolina de Nord.Milioane de americani au ramas astfel fara informatii locale de calitate profesionista, carora le-au luat locul retelele sociale.Un studiu publicat anul trecut de Pew Research Center arata ca din 2008 pana in 2018 numarul ziaristilor din SUA a scazut cu 47%."Moartea informatiei locale a avut efecte distrugatoare pentru democratie. Este o problema complexa, pe care Facebook nu o poate rezolva de una singura", considera Young.Stephen Groves, proaspat absolvent al cursurilor de jurnalism ale Universitatii din New York, atrage atentia ca "Facebook nu este o companie de presa. Inainte de a lucra pentru Facebook, as vrea sa vad ca se angajeaza in favoarea unui jurnalism etic si solid", spune barbatul de 30 de ani.Emily Tamkin, concediata in ianuarie, odata cu alti 200 de angajati ai site-ului de stiri Buzzfeed, pentru care apucase sa lucreze doar cateva luni, este si ea sceptica: "Nu sunt entuziasmata ca Facebook incepe sa angajeze ziaristi. Daca acesta este panaceul, avem o foarte mare problema".