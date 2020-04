Facebook anunta ca functia Community Help este acum disponibila si in Romania

Ziare.

Noua functie, adaptata pentru situatia actuala, vine in continuarea eforturilor depuse de Facebook pentru a facilita procesul prin care oamenii pot gasi sprijin, le pot oferi ajutor celor din jurul lor care sunt afectati de COVID-19 si pot contribui cu donatii la strangerile de fonduri.Noua functie a fost anuntata, la nivel global, pe 31 martie, iar de astazi va fi disponibila si pentru utilizatorii din Romania, putand fi accesata in Centrul de Informatii sau pe pagina facebook.com/covidsupport Community Help vine in sprijinul lor pentru orice activitate care isi propune sa ii ajute pe cei din jur, de la livrarea cumparaturilor pentru persoanele varstnice si pana actiuni de voluntariat pentru distribuirea de mancare prin bancile de alimente locale.Este prima data cand Facebook utilizeaza Community Help intr-o criza de sanatate globala, iar pentru a face acest lucru a pornit de la resursele deja disponibile in cadrul functiei, pe care le-a adaptat pentru a-i ajuta pe utilizatori sa poata actiona si sa primeasca ajutor cat mai usor in situatii de urgenta.Community Help a fost lansata in 2016, ca parte a initiativei Situatii de criza , pentru a-i ajuta pe oameni sa beneficieze de sprijinul de care au nevoie in urma dezastrelor naturale.Pe langa Community Help, Facebook continua sa depuna eforturi pentru a le facilita utilizatorilor accesul la informatii actuale, la continut care le vina in ajutor si la diferite modalitati de a actiona.In urma cu 2 saptamani, compania a lansat Centrul de informatii despre coronavirus COVID-19, unde utilizatorii pot accesa cele mai noi stiri de la autoritatile de sanatate locale si globale, alaturi de bune practici si informatii despre preventie.Centrul de informatii, care poate fi vizitat la facebook.com/covid19 , este in prezent disponibil in peste 30 de tari si urmeaza sa fie extins catre noi locatii in zilele urmatoare.Pana in prezent, peste 1 miliard de oameni au acces la resurse oferite de autoritatile de sanatate, prin intermediul Centrului de informatii si pop-up-urilor educationale de pe Facebook si Instagram, si mai mult de 100 de milioane dintre acestia au ales sa afle mai mult, accesand continutul disponibil.