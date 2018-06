Facebook ar putea prezice cand te vei casatori sau... cand vei muri

Ziare.

Acum a inregistrat un brevet pentru un sistem care ar putea prezice evenimentele importante din viata unei persoane, precum o casatorie sau chiar decesul.Sistemul va putea chiar si anticipa programul zilnic al unei persoane, arata Daily Mail Tehnica s-ar putea baza pe folosirea datelor despre geolocatie pentru a afla mai multe despre un utilizator si obiceiurile sale.Astfel, Facebook ar putea prezice cand o persoana se va casatori, cand isi va gasi un nou loc de munca, cand urmeaza o nastere in familie, cand va absolvi sau muri. Inca nu se stie exact cum va reusi aceasta ultima performanta.Toate informatiile ar putea fi folosite pentru ca utilizatorilor sa li se ofere reclame personalizate.In plus, Facebook intentioneaza sa analizeze si expresiile faciale ale utilizatorilor folosindu-se de camerele frontale. Scopul este sa vada ce ii place sau nu utilizatorului, conform Inc A.G.