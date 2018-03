Facebook ar putea primi o amenda uriasa in SUA in scandalul furtului de date

Ziare.

Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora firma de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate ale retelei de socializare.In urma acuzatiilor, gigantul tehnologic s-a declarat "scandalizat" si a argumentat ca ceea ce s-a intamplat a fost cauzat de faptul ca a fost inselat de firma britanica, relateaza EFE."Suntem scandalizati, pentru ca am fost inselati. Ne-am angajat sa consolidam puternic politicile noastre pentru protejarea datelor utlizatorilor si vom face pasii necesari in acest sens", au afirmat reprezentantii companiei, intr-un comunicat de presa.Ulterior, vicepresedintele companiei, Paul Grewal, a afirmat, printr-un comunicat, ca "inima" companiei este protejarea informatiilor utilizatorilor si cere acelasi angajament utilizatorilor care folosesc aplicatiile Facebook."Daca aceste rapoarte sunt adevarate, este un abuz grav privind regulile noastre. Toate partile implicate, inclusiv SCL Group/Cambridge Analytica, Christopher Wylie si Aleksandr Kogan, ne-au asigurat ca au distrus datele in cauza", a precizat Grewal."In lumina noilor informatii, conform carora datele nu ar fi fost distruse, i-am suspendat de la Facebook pe acesti trei actori principali, in asteptarea mai multor date. Vom face tot ce este necesar pentru a garanta ca datele respective vor fi distruse odata pentru totdeauna si vom lua toate masurile impotriva celor care au comis aceasta infractiune", a adaugat Paul Grewal.Conform presei britanice, compania de consultanta, care a colaborat cu echipa lui Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, a folosit informatiile respective pentru dezvoltarea unui program informatic menit sa estimeze deciziile votantilor pentru a le putea influenta.Nu este pentru prima data cand Facebook se afla in centrul criticilor pentru rolul sau in aceste alegeri, in contextul in care, in ultimele luni, reteaua de socializare s-a confruntat cu numeroase acuzatii privind difuzarea, in timpul campaniei, de stiri false (fake news) care ar fi putut afecta intentia de vot.De altfel, aceste acuzatii au determinat Facebook, precum si motorul de cautare Google, sa se angajeze, in noiembrie 2017, ca vor lua masuri pentru a opri difuzarea de stiri cu origini dubioase, prin limitarea publicitatii.Anterior, pe 6 septembrie, Facebook anuntase ca 470 de conturi false, probabil operate din Rusia, ar fi cheltuit circa 100.000 de dolari pentru postarea de anunturi politice pe aceasta retea de socializare, in ultimii doi ani.Insa noile acuzatii ar putea reprezenta o lovitura pentru compania californiana, deoarece, de data aceasta, suspiciunile privesc propriile politici.Momentan, Facebook a respins acuzatiile, dar faptul ca firma Cambridge Analytica a recunoscut ca a avut acces la datele a milioane dintre utilizatorii sai inseamna ori ca reteaua de socializare a suferit un furt de date, ori ca a violat propriile norme si a facilitat utilizarea arhivelor sale de catre alta companie.In 2011, Facebook s-a angajat sa solicite consimtamantul utilizatorilor sai inainte de a realiza anumite modificari ale conditiilor de confidentialitate ale utilizatorilor, ca parte a unui acord cu statul, care in acest moment acuza compania ca a abuzat de utilizatori, difuzand unor companii terte mai multe informatii decat cele autorizate.Din acest motiv, suspiciunea ca reteaua de socializare ar fi putut facilita acest fel de informatii Cambridge Analytica ar insemna ca a violat acordul, iar FTC ar putea sa amendeze Facebook cu, conform Bloomberg.Pe de alta parte, actiunile Facebook s-au depreciat marti , pana la mijlocul sesiunii de tranzactionare, cu 4,7%, la Wall Street, dupa ce luni pierdusera pana la 7% din valoare.Acestea, insa, nu sunt singurele preocupari ale lui Mark Zuckerberg, care a fost convocat atat de Parlamentul britanic , cat si de cel european pentru a clarifica relatiile existente intre firma sa si Cambridge Analytica, la care este investitor fostul sef al campaniei lui Trump din 2016, Steve Bannon.In plus, dupa cum a informat New York Times, luni, seful de securitate a datelor de la Facebook, Alex Stamos, a anuntat ca demisioneaza, din cauza dezacordurilor interne privind modul in care trebuie sa gestioneze difuzarea de informatii false.