Facebook extinde automat recunoasterea faciala la mai multe functii: Te poti gasi in poze si clipuri in care nu esti etichetat

Sa gasesti fotografiile cu tine, in care insa nu esti etichetat

Sa te protejezi de strainii care ti-ar putea folosi fotografiile

Sa permiti persoanelor cu deficiente de vedere sa afle cine se afla in fotografiile sau clipurile tale

Asa suna mesajul (originalul e in engleza, asa cum se vede in captura de ecran de mai jos) care apare in timeline-ul de pe aplicatia Facebook instalata pe un smartphone , semnat de echipa Facebook.In coltul din dreapta-sus al mesajului se afla un meniu marcat cu trei puncte. Daca apesi pe el, vei fi intampinat de un al mesaj. De data asta scris in romana.De asemenea, aici ai posibilitatea de a schimba setarile, astfel incat sa permiti Facebook sa poata sa te recunoasca in fotografii si clipuri video ("da" e setata automat) sau nu.Tehnologia de recunoastere faciala nu e ceva nou la Facebook. De ceva vreme ne face recomandari legate de persoanele care sunt intr-o fotografie pentru a putea fi etichetate.Dar Facebook extinde aceasta facilitate. Testele au inceput in decembrie 2017 si iata ca acum ajung la mai multi utilizatori Noul sistem are cateva avantaje. Astfel, Facebook te va notifica daca unul dintre prietenii tai incarca o fotografia cu tine fara sa te eticheteze (sau o alta persoana care face postarea publica).In plus, in curand, reteaua sociala te va anunta atunci cand cineva va incarca o poza cu tine la profil, astfel incat vei afla daca cineva se da drept tine.Mai mult, extinderea recunoasterii faciale la mai multe functii ajuta persoanele cu deficiente de vedere sa afle cine se afla intr-o poza de pe Facebook.