Facebook face o schimbare periculoasa pentru Messenger

Compania a transmis ca va afisa reclame video care vor porni singure si cu sunet in Facebook Messenger, practic nu ai cum sa scapi de ele, arata Gizmodo Recode.net sustine ca inca de luni au inceput sa apara astfel de reclame.Compania este constienta de faptul ca exista riscul ca foarte multi utilizatori sa isi dezinstaleze aplicatia, din aceasta cauza.Stefanos Loukakos, cel care se ocupa de departamentul de reclame de la Facebook Messenger, a declarat ca reprezentantii gigantului american sunt constienti de acest lucru si ca vor monitoriza comportamentul utilizatorilor in perioada urmatoare pentru a afla daca aceste reclame ii determina sa isi dezinstaleze aplicatia.El a precizat ca, in perioada de proba, in care au fost afisate reclamele, nu au aparut modificari.A.G.