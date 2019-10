Noi masuri de la Facebook pentru a combate dezinformarea, mai ales la alegeri

Ziare.

Compania a anuntat ca va creste transparenta prin masuri precum afisarea mai multor informatii despre detinatorul unei pagini pe Facebook si va eticheta mai vizibil continutul marcat ca fiind fals de catre controlori independenti.Facebook a fost criticata in ultimele saptamani din cauza politicii de a excepta de la verificari reclamele politicienilor , provocand nemultumirea candidatilor prezidentiali democrati Joe Biden si Elizabeth Warren, transmite Reuters.Saptamana trecuta, directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a aparat aceasta politica, afirmand ca media sociala a creat moduri de exprimare transformatoare, care nu trebuie oprite.In aceeasi zi, echipa de campanie a lui Biden a cerut eliminarea unei reclame apartinand unui comitet de actiune politica, nu unui politician, care ar contine afirmatii false despre fostul vicepresedinte american. Katie Harbath, director pentru politici globale in domeniul alegerilor la Facebook, a spus ca daca reclama, in prezent inactiva, va rula din nou, va fi trimisa la terte parti pentru verificare.Luni, Facebook a anuntat ca va pune in practica un plan de a interzice reclamele care ii incurajeaza pe americani sa nu voteze. Zuckerberg a declarat reporterilor la o teleconferinta ca interdictia referitoare la dezinformarea alegatorilor se va aplica si reclamelor politicienilor.Compania va incepe sa eticheteze presa controlata de stat pe pagina sa si in biblioteca de reclame a site-ului. Intr-o postare pe blog, Facebook a anuntat ca va extinde aceasta etichetare si la anumite postari de pe Facebook si Instagram.Facebook, Twitter si YouTube, serviciul de streaming video al Google, au atras atentia recent, dupa ce au afisat reclame ale presei chineze de stat care critica protestatarii din Hong Kong.In aceasta luna, comisia din Senat care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 a afirmat ca cel mai cunoscut instrument de propaganda al Kremlinului si-a intensificat activitatea pe retelele de socializare dupa votul respectiv."Concluzia este ca alegerile s-au schimbat semnificativ incepand din 2016, iar Facebook s-a schimbat la randul ei", a afirmat luni Zuckerberg."Ne confruntam tot mai mult cu atacuri sofisticate din partea unor state precum Rusia, Iran si China, dar am incredere ca suntem mai pregatiti", a aratat Zuckerberg.Facebook va introduce si un nou instrument de monitorizare a cheltuielilor unui candidat prezidential pentru reclamele politice, in cadrul eforturilor companiei de a face biblioteca sa mai usor de utilizat, a spus seful companiei.Facebook a lansat in 2018 o arhiva online de reclame politice, dar baza de date a fost criticata de cercetatori ca fiind prost administrata, nereusind sa ofere informatii referitoare la publicitatea tintita.Compania intentioneaza sa imbunatateasca protejarea conturilor de pe Facebook si Instagram ale candidatilor, oficialilor alesi si ale echipelor lor, prin intermediul unui program numit Facebook Protect. Participantii la program vor trebui sa se autentifice cu doi factori, iar conturile lor vor fi monitorizate pentru eventuale semne ale unor atacuri cibernetice.