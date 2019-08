Facebook inaspreste regulile pentru reclama politica

Ziare.

Reteaua sociala a introdus pentru prima data reguli in ceea ce priveste publicitatea politica anul trecut, care prevedeau ca oricui cumpara reclame de acest fel sa i se poata verifica identitatea, locatia si de asemenea sa se poata verifica cine plateste pentru ele.Facebook a anuntat ca, incepand cu jumatatea lunii septembrie, va cere furnizorilor de publicitate politica sa ofere informatii suplimentare despre organizatia lor, inclusiv numarul de telefon, e-mailul de afaceri si site-ul oficial, precum si dovada ca acestia sunt inregistrati de guvernul american - precum numarul registrului fiscal al organizatiei, domeniul web sau numarul de identificare la Comisia Electorala Federala.Noile masuri vin ca urmare a informatiilor aparute in presa potrivit carora unii furnizori de publicitate folosesc date false pentru a-si ascunde identitatile.Regulile au fost introduse dupa ce au fost facute verificari in ceea ce priveste politicile anterioare ale retelei sociale privind publicitatea si au fost ridicate intrebari cu privire la utilizarea anunturilor online la ultimele alegeri prezidentiale din SUA si la referendumul din Marea Britanie.Facebook a afirmat ca, in conformitate cu noile reguli, furnizorii de publicitate care nu ofera informatii suplimentare intr-o luna de la intrarea in vigoare a noilor masuri nu vor mai putea posta reclame.Furnizorii de publicitate care trimit informatiile ce vor fi verificate de Facebook vor putea sa isi foloseasca numele in anunturile publicitare si vor primi pe reclame eticheta "organizatie confirmata".