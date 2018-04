Facebook incearca sa-si spele pacatele dupa scandal: Noi masuri si restrictii in contextul alegerilor din 2019

Ziare.

com

"In conditiile in care anul viitor urmeaza alegeri importante in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si mai multe tari, una dintre prioritatile mele pentru 2018 este sa ma asigur ca sustinem discursul pozitiv si prevenim imixtiunea in procesul electoral", a scris Zuckerberg pe pagina sa de Facebook.El a reamintit ca, odata cu identificarea interferentelor rusesti in alegerile din 2016 din SUA, compania a lansat cu succes noi instrumente prin care, la alegerile din 2017 din Franta, Germania si din Alabama, au fost eliminate zeci de mii de conturi false, iar la inceputul acestei saptamani, a fost desfiintata o retea de conturi false rusesti, care includea si o organizatie media.Zuckerberg anunta doi mari pasi. Primul se refera la faptul ca fiecare advertiser care vrea sa posteze elemente de campanie politica sau reclame va fi verificat, trebuind sa-si confirme identitatea si locatia, iar cei care nu trec acest test nu vor putea rula niciun fel de reclama. De asemenea, aceste postari vor fi marcate ca atare, iar advertiserii vor trebui sa indice utilizatorilor cine a platit pentru ele. Aceasta masura va fi aplicata mai intai in SUA, iar in lunile urmatoare va fi extinsa."Pentru o mai mare transparenta a reclamelor politice, am construit, de asemenea, un instrument care permite oricui sa vada toate reclamele pe care le ruleaza o pagina. Testam acest sistem in Canada acum si il vom lansa la nivel global in aceasta vara. Cream, de asemenea, o arhiva in care sa poata fi cautate reclame politice din trecut", precizeaza Mark Zuckerberg.De asemenea, persoanele care gestioneaza pagini mari vor fi de asemenea verificate, ceea ce va face mult mai dificil pentru detinatorii de conturi false sa detina astfel de pagini, prin care sa distribuie astfel informatii false.Pentru a aplica aceste masuri, vor fi angajate mii de persoane in timp util pentru lunile dificile premergatoare alegerilor.Mark Zuckerberg admite ca acesti pasi in sine nu ii pot opri in totalitate pe cei care vor sa insele sistemul, dar vor face ceva mai dificil acest lucru pentru cei care vor sa procedeze asa cum a procedat Rusia la alegerile din SUA din 2016, utilizand conturi false si pagini pentru a rula reclame.