Facebook inchide sute de conturi, grupuri si pagini cu legaturi cu Rusia implicate in operatiuni de dezinformare

Reteaua de socializare a precizat ca aceste eforturi in lupta impotriva dezinformarii au loc in urma descoperirii a doua retele cu un "comportament neautentic coordonat" pe Facebook si Instagram.Seful politicii gigantului in domeniul securitatii cibernetice Nathaniel Gleicher a precizat, intr-o postare pe blog, ca una dintre retele opera in tari din Europa Centrala si de Est, in tarile baltice, Asia Centrala si Caucaz, iar cealalta se concentra asupra Ucrainei."Noi nu am gasit vreo legatura intre aceste operatiuni, insa ele au folosit tactici similare, prin crearea unor retele de conturi cu scopul de a induce in eroare pe altii cu privire la cine sunt si ce fac", scrie Gleicher.Gigantii americani in domeniul tehnologiei si-au intensificat eforturile in lupta impotriva campaniilor de dezinformare, cu scopul de a contracara eforturi online vizand crearea unor disensiuni intre alegatori si discreditarea democratiei.Aceste ultime eforturi ale Facebook fac parte dintr-o serie de contramasuri vizand sa previna abuzuri ca cele comise de grupari ruse in urma cu trei ani in vederea influentarii opiniei publice inaintea alegerilor prezidentiale americane din 2016.Campanii in legatura cu Rusia in Statele Unite s-au aflat in centrul atentiei, insa Facebook a identificat si blocat campanii similare in intreaga lume.Compania Menlo Park, din California, a dezvaluit cu regularitate asemenea actiuni in ultimele luni, in contextul in care detecteaza si suprima cu tot mai mult succes conturi de acest fel. Insa cei din spatele acestor campanii isi imbunatatesc la randul lor atacurile.Potrivit Facebook, persoanele care detin conturile respective se prezinta drept surse de informatii independente si au publicat materiale pe teme precum sentimentul impotriva NATO si miscari de protest.Potrivit lui Gleicher, o retea de 364 de pagini si conturi aveau legaturi cu angajati Sputnik, un portal de propaganda gestionat de statul rus. Aproximativ 790.000 de conturi s-au abonat la una sau mai multe pagini din retea.Aceasta operatiune a cheltuit aproximativ 135.000 de dolari, in decurs de sase ani, cu publicitate pe Facebook, suma platita in euro, ruble si dolari.Cea mai recenta publicitate de acest fel a fost publicata in ianuarie. Sputnik a criticat Facebook in urma inchiderii conturilor."Decizia este in mod clar politica. Echivaleaza cu cenzura", a declarat Sputnik pentru The Associated Press, precizand ca Facebook a blocat conturile a sapte dintre birorile sale in foste republici sovietice."Redactiile Sputnik fac stiri si o fac bine. Daca aceasta blocare este singura reactie a Facebook fata de calitatea activitatii presei, atunci n-avem intrebari, totul este clar. Dar exista in continuare speranta ca va prevala bunul simt", afirma portalul.In urma unor informatii de la forte de ordine americane, Facebook a inchis alte 148 de pagini, grupuri si conturi - inclusiv 41 pe Instagram -, care faceau parte dintr-o a doua retea, care a cheltuit suma de 25.000 de dolari pe publicitate, platita in ruble.Gleicher afirma ca Facebook "a identificat o anumita suprapunere tehnica cu activitati in Rusia pe care le-am observat inaintea alegerilor de la jumatatea mandatului in Statele Unite, inclusiv un comportament cu caracteristici comune activitatii precedente a Internet Research Agency".Internet Research Agency este o "ferma de troli" rusa inculpata de procurorul special american Robert Mueller in legatura cu actiuni vizand sa influenteze alegerile prezidentiale americane din 2016.Aceasta dezvaluire este ultima dintr-o serie de dezvaluiri a inchiderii unor conturi in ultimele luni. Facebook si-a intensificat eforturile in acest sens, dupa ce gigantul a fost criticat din cauza lentorii cu care a actionat in urma unor incercari din afara Statelor Unite de a influenta alegerile prezidentiale din 2016.In cadrul altei masuri vizand o crestere a nivelului transparentei, Facebook a inceput, anul trecut, sa ceara dezvaluirea celor care platesc toata publicitatea politica in Statele Unite, Marea Britanie si Brazilia.