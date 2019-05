Facebook interzice mai multe personalitati pe care le considera "periculoase"

Ziare.

com

Este vorba despre Alex Jones, gazda InfoWars (un website de conspiratii), Paul Joseph Watson (editorul site-ului din UK), dar si de fostul editor al site-ului Breitbart News (de dreapta) Milo Yiannopoulos, toti acuzati de "discurs al urii".In lista interzisilor intra si Louis Farrakhan, liderul miscarii "Nation of Islam", care a exprimat, in repetate randuri, opinii antisemite, conform BBC In plus, Facebook a interzis deja mai multe grupuri din UK antimusulmane, precum Britain First. Aceasta interdictie se aplica si pe Instagram, aplicatie detinuta de Facebook."Intotdeauna am interzis persoane sau organizatii care promoveaza sau se angajeaza in violenta si ura, indiferent de ideologie", a transmis Facebook prin intermediul unui comunicat de presa."Procesul de evaluare este amplu si ne-a determinat sa luam decizia de a elimina aceste conturi astazi", potrivit documentului.Printre cei interzisi pe platforma se numara si Paul Nehlen, neonazist, si Laura Loomer, o activista antimusulmani cu o prezenta online destul de mare.Un purtator de cuvant al Facebook a declarat ca interdictia se va aplica tuturor tipurilor de reprezentare a persoanelor fizice atat pe Facebook, cat si pe Instagram.Compania a transmis ca va elimina paginile, grupurile si conturile create care reprezinta persoanele interzise. In plus, nu va permite promovarea evenimentelor la care participa indivizii respectivi.A.D.