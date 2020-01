Facebook isi cere scuze pentru jignirea presedintelui Chinei - I-a tradus gresit numele in "Domnul Latrina"

Ziare.

"Am rezolvat o problema legata de traducerile din birmana in engleza si actionam pentru identificarea cauzei pentru a ne asigura ca aceasta situatie nu se va mai repeta", a anuntat compania americana intr-un comunicat trimis presei in care isi cerea scuze pentru "jignirea provocata".Greseala s-a propagat prin intermediul profilurilor retelei sociale si in mass media locale, si a devenit evidenta in a doua zi a vizitei presedintelui chinez in aceasta tara din sud-estul Asiei, unde Xi si consilierul de stat Aung San Suu Kyi au semnat zeci de acorduri, scrie Reuters.O declaratie de presa referitoare la vizita, publicata pe pagina oficiala de Facebook a lui Suu Kyi, era plina de referiri la "Domnul Latrina" pentru traducerile in limba engleza, in timp ce un titlu in ziarul local Irrawaddy anunta "Cina in onoarea presedintelui Latrina".Algoritmul Facebook nu avea numele presedintelui Xi Jinping in baza sa de date in limba birmana si a facut o traducere aproximativa, a explicat compania. Teste de traducere ale unor cuvinte similare, care incep cu "xi" si "shi" in birmana, au produs ca rezultat tot cuvantul "latrina", a adaugat Facebook.Ministerul de Externe chinez a refuzat sa comenteze, potrivit Reuters.Facebook este cea mai populara retea sociala in Myanmar, cu circa 20 de milioane de utilizatori , la o populatie totala de 53 de milioane.