Facebook isi inaspreste regulile privind publicitatea electorala inaintea alegerilor

"In pregatirea alegerilor majore din lume in acest an, noi continuam sa ne urmarim obiectivele de a impiedica interferentele straine si de a le da oamenilor mai multe informatii despre reclamele pe care vor sa le vada pe platformele noastre", a indicat Facebook pe site-ul sau.Prima retea de socializare online din lume va aplica principii - pe care deja le-a introdus in SUA, Marea Britanie si Brazilia - cu privire la transparenta reclamelor politice. Astfel, autorii acestora trebuie sa-si indice identitatea si locul unde se afla inainte de a le putea posta online.In India, reteaua Facebook va pune la dispozitie o biblioteca digitala a reclamelor politice, pe care internautii le vor putea consulta pentru a cunoaste autorii, bugetele asociate si alte informatii, in special demografice. Astfel de biblioteci exista deja sub forma unor arhive constituite in timpul campaniilor recente din SUA, Marea Britanie si Brazilia.Mai mult, Facebook ia in calcul sa ofere tarilor Uniunii Europene instrumente de transparenta publicitara inaintea alegerilor europarlamentare din 23-26 mai.De o maniera generala, reteaua Facebook se angajeaza sa furnizeze pana la finalul lunii iunie un set de reguli similare pentru difuzorii din intreaga lume.Compania Facebook a fost zguduita de mai multe scandaluri in ultimii ani: Cambridge Analytica (distribuire de date personale fara anuntarea abonatilor si in scopuri politice), amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, atacuri organizate contra criticilor retelei de socializare online, responsabilitatea platformei online in transmiterea unor mesaje de ura contra comunitatii Rohingya din Myanmar etc.