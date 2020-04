Facebook lanseaza o aplicatie pentru streaming-ul de jocuri

Ziare.

Dupa ce a testat-o vreme de 18 luni in Asia de sud-est si America Latina, gigantul american este pregatit sa lanseze Facebook Gaming pe Android si iOS.Aplicatia va facilita crearea stream-urilor video din jocuri, pe de o parte, si urmarirea acestora, intr-un mod similar sectiunii de jocuri din Facebook, pe de alta parte.Obiectul principal al stream-urilor il vor reprezenta jocurile casual, insa va exista o functie, numita Go Live, care va permite si upload-ul inregistrarilor facute separat, in alte jocuri.Inregistrarile pot fi transmise direct pe paginile de Facebook, ceea ce simplifica mult procesul de publicare online a continutului si deschide calea streaming-ului gamerilor de ocazie.Facebook Gaming nu include reclame, cel putin acum, la inceput. Exista o functie prin care spectatorii pot trimite sume de bani creatorilor de continut, sume din care Facebook opreste un comision.Facebook se afla in urma YouTube si Twitch pe zona de streaming pentru gaming. Gaming-ul, in ansamblu, reprezinta o piata in valoare de 160 miliarde de dolari.Din cei 2,5 miliarde de utilizatori Facebook, peste 700.000 sunt implicati in ceea ce inseamna gaming.