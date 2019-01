Facebook lanseaza o functie de petitii

Ziare.

Pentru fiecare petitie creata, utilizatorii pot adauga un titlu, o poza si o descriere. In plus fata de alte site-uri de profil, Facebook va profita de caracteristica sa sociala si va permite creatorilor de petitii sa puna tag pe institutia careia i se adreseaza.Prin intermediul propriei pagini de Facebook, institutia respectiva va primi o notificare atunci cand este vizata de o petitie.Petitiile vor fi insotite de un buton pentru sustinere, pe care cei care le vad in Newsfeed il pot apasa. In acest fel, unele petitii se vor viraliza rapid.In cadrul paginii dedicate unei petitii, utilizatorii pot lasa comentarii, pot colecta fonduri si pot chiar organiza evenimente pentru a muta sustinerea unei petitii in offline.Facebook va afisa numarul total de sustinatori pe care ii are o petitie, insa numele acestora pot fi vazute doar de ceilalti sustinatori. Exceptie fac paginile publice.Pentru a limita abuzarea noii facilitati, Facebook va impiedica crearea petitiilor cu scop vag sau general si va permite doar crearea acelor petitii care vizeaza o nisa si au un scop precis.Cu ajutorul unei combinatii de algoritmi artificiali, moderatori umani si raportari ale utilizatorilor, Facebook va incerca sa blocheze petitiile ofensive.