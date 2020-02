Facebook lanseaza o noua aplicatie. Ce face Hobbi

Ziare.

In locul serviciului pentru intalniri, a carui lansare a fost amanata in Europa din cauza problemelor privind gestionarea datelor, Facebook lanseaza, o aplicatie pentru documentarea proiectelor personale.Hobbi este produsul NPE Team, divizie din cadrul Facebook care are rolul de a crea servicii si aplicatii noi, pentru a vedea ce prinde la utilizatori in zona de socializare.Este o aplicatie prin care utilizatorii ar trebui sa-si documenteze pasiunile, fie ca este vorba de gatit, gradinarit, desen sau altceva, si sa sa faca asta publicand poze si filmari. Orice intra in categoria hobby, practic.In aceasta faza, Hobbi are doar functii de editare si organizare a continutului. Este lipsita de alte facilitati sociale, dincolo de optiunea share, care trimite creatiile pe Facebook sau alte retele.Inclusiv optiunile de editare sunt foarte simple, existand mai putine instrumente decat la functia Story din Instagram, spre exemplu.Coincidenta sau nu, Facebook lanseaza Hobbi la mai putin de o luna dupa ce Google a lansat o aplicatie numita Tangi, care vizeaza aceeasi nisa - zona de hobby-uri si creativitate.