Facebook lanseaza propria criptomoneda. Proiectul este sustinut de nume mari

Noua criptomoneda, despre care se speculeaza ca se va numi Libra, va fi prezentata saptamana viitoare si va fi lansata in 2020. Greii industriei financiare si a tehnologiei vor investi in jur de 10 milioane de dolari fiecare, fiind creat un fel de consortiu care va administra moneda, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal . Libra va fi ancorata la un cos de monede, pentru a evita fluctuatiile care au marcat alte criptomonede.Libra, unul dintre cele mai misterioase proiecte dezvoltate de Facebook, va fi o moneda pe care utilizatorii o vor putea transfera intre ei si o vor putea folosi pentru a face cumparaturi pe Facebook sau in general pe internet. Printre investitori se numara si companiile Stripe si Booking.com, indicand ambitiile internationale ale proiectului.Wall Street Journal relata luna trecuta ca Facebook urmareste sa obtina in jur de 1 miliard de dolari pentru viitorul sau sistem de plati pe baza de criptomonede.La zece ani de la aparitia bitcoin, caruia i-a urmat un sir de alte monede virtuale, utilizatorii sunt inca reticenti sa le foloseasca pentru plati. Facebook spera sa poata schimba aceasta situatie mizand pe uriasa sa retea sociala cu miliarde de utilizatori.Discutiile cu investitorii si cu partenerii sunt inca in desfasurare si raman deocamdata necunoscute multe detalii privind prima moneda virtuala lansata de Facebook.Au fost exprimate deja ingrijorari cu privire la riscul ca noua moneda sa fie folosita in operatiuni de spalare de bani sau pentru finantarea organizatiilor teroriste, asa cum se intampla in prezent cu bitcoin si cu alte monede virtuale.Compania lui Mark Zuckerberg nu va controla direct moneda sau membrii consortiului, numit Asociatia Libra, punandu-se astfel la adapost de eventualele conflicte cu institutiile de reglementare.Facebook ar urma sa-si anunte intrarea pe piata criptomonedelor pe 18 iunie.