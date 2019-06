Facebook le da bani utilizatorilor care accepta sa le fie colectate datele

Ziare.

Numita Study, noua aplicatie de la Facebook, colecteaza date despre perioada dedicata utilizarii aplicatiilor instalate pe un dispozitiv, dar si despre activitatile de interes, tara de provenienta, dispozitivul detinut de utilizator si tipul retelei folosite, relateaza miercuri Press Association.Facebook a anuntat ca participantii vor fi recrutati prin intermediul reclamelor la aplicatie, ce pot fi accesate de utilizatori care se pot inregistra si, daca se califica, vor fi invitati ulterior sa descarce aplicatia din magazinul Google Play Store.In prima etapa, aplicatia va fi disponibila doar utilizatorilor din Statele Unite si India."Cercetarea de piata ajuta companiile sa conceapa produse mai bune pentru oameni. Credem ca aceasta activitate este importanta pentru a ne ajuta sa ne imbunatatim produsele utilizatorii Facebook", a declarat Sagee Ben-Zedeff, manager de produs la Facebook, in cadrul unui mesaj publicat pe blog."De asemenea, cunoastem faptul ca acest tip de cercetare trebuie sa specifice clar la ce se pot astepta cei care se inregistreaza, la modul in care vor fi colectate si utilizate informatiile lor si cum pot renunta la cercetare in orice moment. Avem o responsabilitate de a mentine informatiile oamenilor securizate si in siguranta.Prin aceasta aplicatie colectam cantitatea minima de informatii necesare pentru a ne ajuta sa concepem produse mai bune", a adaugat el."Study" de la Facebook "nu colecteaza identitatea utilizatorilor, parolele sau continutul oricaruia dintre participanti, cum ar fi fotografii, inregistrari video sau mesaje. De asemenea, nu vindem unor terti informatii din aplicatie si nici nu le utilizam pentru reclame personalizate", a precizat Sagee Ben-Zedeff.Facebook a declarat despre noua sa aplicatie "Study" ca "oricine utilizeaza aplicatia va fi compensat pentru contributia la cercetare. Doar persoanele cu varsta minima de 18 ani vor fi eligibile pentru a participal la lansare, iar toti participantii vor avea posibilitatea de a renunta in orice moment".Facebook s-a aflat in centrul mai multor scandaluri legate de utilizarea de catre terti a datelor personale ale utilizatorilor sau de folosirea in mod necorespunzator a acestora, cel mai notabil in acest sens fiind incidentul Cambridge Analytica din 2018, cand datele a pana la 87 de milioane de utilizatori au fost expuse.Noua aplicatie vine la scurt timp dupa ce Apple a criticat Facebook, la inceputul acestui an, pentru lansarea unei aplicatii intitulata "Facebook Research" pe magazinul sau App Store, prin care utilizatorii chiar si cu varsta de 13 ani erau platiti pentru datele colectate astfel.Cu privire la acest incident, Facebook a declarat ca a fost specificata in mod clar natura aplicatiei, insa Apple a sustinut ca aceasta a incalcat politicile sale si a interzis pentru scurt timp certificatele Facebook, ceea ce a condus la blocarea accesului retelei de socializare la soft-ul utilizat pentru crearea si testarea aplicatiilor.