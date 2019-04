Facebook lucreaza la un asistent vocal, care sa rivalizeze cu Amazon Alexa si Apple Siri

Ziare.

Compania de tehnologie a lucrat la aceasta noua initiativa de la inceputul anului 2018, prin intermediul diviziei de realitate augmentata (AR) si de realitate virtuala (VR), care realizeaza si castile Oculus, relateaza CNBC.O echipa din Redmond, Washington, a coordonat activitatile de proiectare a noului asistent de inteligenta artificiala, au declarat doi fosti angajati ai Facebook care au plecat din companie in ultimele luni.Activitatile sunt conduse de Ira Snyder, director pentru AR/VR si Facebook Assistant. Echipa a contactat vanzatori care lucreaza in lantul de aprovizionare cu dispozitive de asistenta vocala, au spus doua persoane apropiate situatiei.Nu este clar cum vor comunica oamenii cu asistentul vocal, dar acesta ar putea fi utilizat pe dispozitivul video Portal, pe castile Oculus sau pe alte proiecte viitoare.Asistenul Facebook va intampina o concurenta dura. Amazon si Google au un avans considerabil pe piata dispozitivelor de asistenta vocala, cu cote pe piata americana de 67%, respectiv de 30%, in 2018, potrivit datelor eMarketer.In 2015, Facebook a introdus un asistent de inteligenta artificiala pentru aplicatia Messenger numit M. Acesta ar fi trebuit sa ajute utilizatorii cu sugestii inteligente, dar proiectul depindea in mare masura de ajutorul oamenilor si nu a trezit interes. Facebook a renuntat la proiect anul trecut.In noiembrie 2018, Facebook a inceput vanzarea dispozitivului de video chat Portal, care permite utilizatorilor sa efectueze apeluri video prin intermediul Facebook Messenger. Utilizatorii pot spune "Hey Portal" pentru a initia comenzi foarte simple, dar dispozitivul este echipat cu asistentul Alexa al Amazon pentru a efectua sarcini mai complexe.