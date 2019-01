Facebook pregateste o functie surpriza: Vei putea folosi Messenger noaptea fara sa te doara ochii

Ziare.

O versiune incompleta a asa-numitului "" pentru Android este in prezent testata in mai multe tari, pe un numar limitat de utilizatori , relateaza Android Police . Informatia a fost confirmata de reprezentantii Facebook, care au refuzat insa sa ofere mai multe detalii.Tot mai multe site-uri si aplicatii incep sa introduca teme intunecate pentru interfetele lor, dupa ce utilizatorii s-au plans de-a lungul timpului de disconfortul pe care il simt atunci cand se uita la ecranul telefonului noaptea. Twitter si Gmail ofera deja astfel de functii, in timp ce WhatsApp , aplicatie detinuta de Facebook, testeaza la randul sau "dark mode"-ul.Oamenii de stiinta au aratat ca, atunci cand ne expunem la o sursa puternica de lumina, in special la cea albastra, seara si in timpul noptii, putem experimenta disconfort ocular si tulburari ale somnului.Asadar, functii ca cea pregatita de Facebook pot fi benefice pentru sanatatea noastra, desi ideal ar fi sa lasam telefonul deoparte inainte de culcare.C.S.