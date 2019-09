Facebook prezinta universul virtual Horizon. Ce pot face utilizatorii si cand va fi lansat (Video)

Ziare.

Este vorba despre un spatiu social virtual accesibil prin intermediul castilor de realitate virtuala Oculus. Horizon va fi lansat, in versiune Beta, la inceputul anului 2020, urmand ca ulterior sa fie accesibil pentru toti utilizatorii.Potrivit Tech Crunch , utilizatorii isi pot crea propriile avataruri si pot interactiona cu alti useri. De asemenea, se pot juca sau socializa cu prietenii lor, sau pur si simplu pot explora peisajele generate de alti utilizatori.Facebook Horizon le va permite utilizatorilor sa treaca dintr-o locatie virtuala in alta, prin intermediul unor portaluri numite. In plus, cei interesati pot viziona filme cu prietenii lor sau pot juca jocuri de tip multiplayer, precum Wing Strikers.Totodata, va include ghizi umani, botezati, care pot oferi utilizatorilor asistenta si care le pot asigura protectie in lumea VR.Doritorii pot aplica sa participe la versiunea Beta aici Iata cum arata Horizon:Ca parte a lansarii, Facebook va inchide, incepand din 25 octombrie, celelalte aplicatii de VR, Facebook Spaces si Oculus Rooms.Facebook Horizon incepe in jurul unei piete din centrul orasului. Inainte ca oamenii sa intre in oras, aleg cum arata si ce poarta avatarul lor.Din interiorul VR, utilizatorii vor putea folosi Horizon World Builder pentru a crea arene de jocuri, locuri de vacanta, dar si diverse activitati de facut in lumea virtuala, fara a fi nevoie sa stie sa codeze.Ca exemplu, ai putea proiecta o insula tropicala, unde sa iti inviti prietenii si sa stati impreuna pe o plaja privata virtuala.