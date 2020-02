Facebook promite bani utilizatorilor pentru a le asculta inregistrarile vocale - sumele sunt infime

Ziare.

In urma unor investigatii jurnalistice, anul trecut s-a descoperit ca Facebook, Amazon, Apple si Google proceseaza inregistrarile vocale ale propriilor utilizatori cu scopul de a-si imbunatati serviciile, dar fara acordul acestora.Drept urmare, in urma scandalului utilizatorilor li s-a oferit optiunea de a fi sau nu ascultati, ceea ce se pare ca a dus la reducerea numarului de inregistrari pe care gigantii din domeniul tehnologiei le pot folosi.Asa se face ca, din cele patru companii, Facebook este prima care promite bani pentru inregistrarile vocale ale utilizatorilor sai.Facebook a dat startul unui program numit "Pronunciations", disponibil in aplicatia Viewpoints, pe care compania americana o foloseste pentru cercetari de piata.Utilizatorii trebuie sa rosteasca "Hey Portal" urmat de numele unui prieten. Aceeasi inregistrare trebuie facuta de cate doua ori pentru 10 prieteni. Acest set de inregistrari ii aduce unui utilizator 200 de puncte.Insa utilizatorii nu pot retrage bani decat dupa ce depasesc pragul de 1.000 de puncte, care le aduc 5 dolari.Cel putin in aceasta prima faza a programului, sunt acceptati doar utilizatori americani care au cel putin 75 de prieteni.