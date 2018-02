Facebook renunta la news feed? Indiciul dat de Zuckerberg anunta o posibila schimbare la fata pentru reteaua sociala

Ianuarie 2011 2.405.920 conturi

Ianuarie 2012 4.406.580 conturi

Ianuarie 2013 5.593.480 conturi

Ianuarie 2014 7.000.000 conturi

Ianuarie 2015 7.600.000 conturi

Ianuarie 2016 8.300.000 conturi

Ianuarie 2017 9.600.000 conturi

1. Transilvania - 1.807.910

2. Muntenia* - 1.655.580

3. Moldova - 1.246.500

5. Oltenia - 725.360

6. Banat - 526.690

7. Dobrogea - 439.760

8. Crisana - 424.160

9. Bucovina - 367.140

10. Maramures - 312.540

Omul de afaceri a vorbit, miercuri, despre schimbarile care au loc in ceea ce priveste modul in care utilizatorii consuma social media, in cadrul prezentarii rezultatelor companiei din trimestrul al patrulea.Iar un comentariu a atras atentia in mod special, scrie Business Insider "Credem ca functia Stories este pe cale sa intreaca postarile din news feed si sa devina cel mai folosit mod in care oamenii impartasesc lucruri pe aplicatiile de socializare", a spus Zuckerberg.In ultimul deceniu, sa daipe news feed - unde se gaseste o colectie de fotografii, clipuri, comentarii si linkuri postate si distribuite pe Facebook - a devenit o interactiune de baza a utilizatorilor cu platforma Facebook. A ajuns la fel de familiar ca tastatura.Iar in ciuda schimbarilor legate de algoritmii care decid ce postari apar in aceasta lista , ideea de baza din spatele news feed-ul nu s-a schimbat.In schimb, treaba cu Stories sta putin altfel. Aceasta functie reprezinta un format mai nou pentru distribuirea cu prietenii de pe retelele sociale ale fotografiilor si clipurilor. De obicei, ceea ce publici prin Stories dispare in decurs de 24 de ore, dar exista si posibilitatea ca sa fie vizibile pentru mai mult timp.In plus, faptul ca Stories a fost introdusa pentru prima data de Snapchat nu prea l-a deranjat pe seful Facebook, care a copiat functia si a integrat-o in toate platformele pe care le detine. In fapt, potrivit lui Zuckerberg, Instagram si WhatsApp reprezinte cele mai populare canale prin care utilizatorii fac Stories. Totusi, functia nu e prea populara in aplicatiile Facebook si Messenger.Dar chiar si asa, faptul ca omul de afaceri a anuntat ca e posibil ca in curand Stories sa ia fata news feed-ului e mare lucru si ar putea avea implicatii importante in ceea ce priveste modul in care va arata reteaua sociala in viitor, dar si sistemul de reclame.Zuckerberg a facut aceste comentarii in contextul in care incearca sa scape Facebook de "blestemul" stirilor false, asa ca e posibil ca Zuckerberg sa vada Stories ca un canal "mai curat" de a raspandi informatii si opinii.Business Insider noteaza ca daca compania renunta la news fedd in favoarea Stories, atunci va testa reactia utilizatorilor mai intai pe Instagram si WhatsApp, in principal pentru ca cei care folosesc aceste aplicatii sunt mai tineri.De asemenea, acest lucru ofera timp de gandire pentru sistemul de reclame de pe Facebook, care aduce venituri grase companiei lui Zuckerberg.Insa nu e exclus ca schimbarea sa fie facuta pe toate platformele aproape simultan, mai ales ca nu ar fi pentru prima data cand ar implementa o astfel de masura radicala.La inceputul anului 2017, peste 9.600.000 de utilizatori din Romania aveau conturi pe Facebook, din care 9.266.300 (96,52%) si-au declarat orasul.Numarul a crescut astfel cu 15,66% fata de inceputul anului 2016 si cu 9,09% fata de sfarsitul lunii septembrie 2016 cand atinsese 8,8 milioane, potrivit datelor Facebrands.ro "Estimasem anul trecut ca la inceputul lui 2017 am putea avea 9 milioane de conturi de utilizatori de Facebook in Romania, evolutia cifrei totale a fost chiar peste asteptari in a doua parte a anului si este din nou posibil ca in 2017 sa atinga 10 milioane", a declarat Ionut Oprea, fondator si manager al serviciilor Facebrands.Evolutia numarului de conturi ale utilizatori romani de Facebook in ultimii 6 ani:Numar de conturi in ianuarie 2017 dupa regiuni: