Facebook si Instagram nu functioneaza in mai multe tari

In anumite zone, precum SUA, Mexic, Peru si in mare parte din Europa, au fost afisate mesaje de eroare utilizatorilor care au incercat sa acceseze platformele, scrie The Mirror."Oops, ceva nu functioneaza corect. Cautam sa remediem cat de curand".Multi dintre utilizatorii social media au optat pentru Twitter "Platforma Facebook nu functioneaza din cauza unor operatiuni de mentenanta, dar ar trebui sa puteti reveni in cateva minute. Intre timp, cititi mai multe despre motivul pentru care vedeti acest mesaj. Multumim pentru rabdare cat timp imbunatatim site-ul", este mesajul care apare la incercarea de autentificare.Facebook are, lunar, peste 2 miliarde de utilizatori activi in intreaga lume. Instagram este parte a companiei lui Mark Zuckerberg, infiintata in 2004. Si aceasta platforma are mai mult de 2 miliarde de utilizatori activi in intreaga lume.