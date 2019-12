Facebook si Twitter au blocat mai multe operatiuni de manipulare si dezinformare. Cine erau cei vizati

Ziare.

com

Una dintre operatiunile de pe Facebook a vizat o retea gestionata din Vietnam si SUA care avea drept tinta cetatenii americani cu mesaje in favoarea lui Donald Trump, transmite AFP.Gigantul Internetului a retras peste 600 de conturi de pe Facebook si Instagram.Aceste pagini, grupuri si profile distribuiau, in principal, continuturi ale grupului media Epoch Times (conectat cu miscarea spirituala Falun Gong, interzisa in China) si ale retelei media BL, care este favorabila presedintelui american.Persoanele implicate in aceasta campanie "au recurs intr-o mare masura la profile false - din care multe au fost in mod automat blocate de sistemele noastre - pentru a-si gestiona paginile si grupurile, pentru a posta in mod automat cu o frecventa foarte ridicata si a redirectiona utilizatorii spre alte site-uri", a precizat responsabilul pentru securitate cibernetica al Facebook Nathaniel Gleicher.Facebook a observat, de asemenea, ca anumite profile afisau fotografii generate de tehnologii de inteligenta artificiala pentru a trece drept americani.Pe aceste pagini se distribuiau texte, imagini si montaje pe subiecte de politica interna din SUA, de la procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, pana la religie, comert si valorile familiei.si avea drept tinta locuitorii acestui stat caucazian, zguduit in ultimele saptamani de o profunda criza politica.In octombrie, reteaua sociala a anuntat ca a blocat 4 operatiuni de manipulare a opiniei publice realizate de grupuri care se dadeau drept utilizatori si erau sustinuti de Iran si Rusia, precum si o operatiune de dezinformare realizate de Rusia in mai multe state din Africa.In contextul apropierii alegerilor prezidentiale din SUA de anul viitor, Facebook si-a inmultit eforturile de combatere a incercarilor de manipulare pe diferitele sale platforme.Si Twitter a suspendat peste 88.000 de conturi implicate intr-o, transmit AFP si dpa.Majoritatea profilelor suspendate erau in limba araba si serveau drept cutie de rezonanta "mesajelor favorabile autoritatilor saudite", iar cele in limba engleza aveau drept tinta publicul occidental, mentioneaza platforma.Twitter a inceput operatiunea de dezmembrare a acestei retele in 2018. Compania californiana a reusit sa identifice cine sunt actorii implicati in acest demers si, in octombrie anul trecut, a adoptat masuri drastice.Din cele 88.000 de conturi, Twitter a publicat informatii despre un nucleu de 5.929 de conturi reprezentantive."Anchete riguroase realizate de echipele noastre au permis stabilirea de legaturi intre aceste conturi si o importanta operatiune de propaganda realizata pe Twitter din Arabia Saudita", informeaza reteaua sociala.Continutul dat publicitatii dateaza de la sfarsitul anului 2016 si pare sa il sustina pe Donald Trump in momentul candidaturii sale si imediat dupa alegerea sa ca presedinte.Un numar important din aceste conturi a recurs la instrumente automate pentru a creste circulatia mesajelor fara caracter politic, a explicat Twitter.Aceste instrumente servesc, de obicei, difuzarii anunturilor importante in caz de criza si nu incalca regulile platformei sociale. Insa "aceste tactici au complicat misiunea observatorilor a caror sarcina este identificarea tweet-urile politice din conturi care raspandesc, in mod automat, in principal continuturi fara caracter politic".Retelele sociale precum Facebook si Twitter combat activ numeroase operatiuni de manipulare a opiniei publice puse la cale in special de state precum China, India, Rusia sau Arabia Saudita.Un raport al Oxford Internet Institute din septembrie informeaza ca numarul campaniilor provenind atat din partea unor regimuri democratice, cat si din partea celor autoritare s-a dublat in ultimii doi ani.Facebook a fost puternic criticata pentru ca nu a blocat campanii de dezinformare importante prilejuite de alegerile desfasurate pe glob in 2016, inclusiv scrutinul prezidential din SUA.