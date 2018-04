Mai putine informatii personale pe Google! Cum aplica gigantul american legea europeana care protejeaza viata privata

Ziare.

Daca doriti sa aflati date despre o persoana folosind Google, lista referintelor a devenit mult mai scurta, iar la sfarsitul primei pagini care afiseaza rezultatele cautarii se poate citi urmatorul anunt: "Unele rezultate ale cautarii au fost sterse in concordanta cu noua legislatie europeana in ce priveste protectia datelor personale. Aflati mai multe aici", scrie in anuntul postat de gigantul american.In pagina care explica procedura de protectie a datelor personale implementata de Google care poate fi accesata dand click pe anuntul din baza listei care afiseaza rezultatele cautarii se precizeaza ca:"Recenta decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene are consecinte ample pentru motoarele de cautare din Europa. Conform deciziei Curtii, anumiti utilizatori au dreptul de a solicita motoarelor de cautare precum Google sa elimine rezultatele pentru interogarile care contin numele persoanei respective. Pentru a fi eligibile, rezultatele afisate trebuie sa fie inadecvate, irelevante sau sa nu mai fie relevante ori sa fie excesive. De la publicarea deciziei pe 13 mai 2014, ne-am straduit in permanenta sa ne conformam acesteia.Procedura este complicata, deoarece trebuie sa evaluam fiecare solicitare in parte si sa punem in balanta drepturile persoanei de a detine controlul asupra datelor sale personale in raport cu dreptul publicului de a cunoaste si de a distribui informatii", se arata in comunicatul companiei In plus, orice utilizator are dreptul sa solicite stergerea anumitor date, linkuri sau referiri la propria persoana, completand un formular pus la dispozitie in pagina explicativa."Daca aveti o solicitare de eliminare, completati acest formular web . Vi se va trimite un raspuns automat, care confirma ca am primit solicitarea. Apoi, vom analiza cazul dvs. Retineti ca aceasta poate necesita un anumit timp, deoarece am primit numeroase astfel de solicitari.La evaluarea cererii, vom analiza rezultatele pentru a stabili daca acestea includ informatii despre viata dumneavoastra privata, care nu mai sunt de actualitate. De asemenea, vom verifica daca exista un interes public ca informatiile sa ramana in rezultatele cautarii", anunta Google.Mark Zuckerberg a ezitat in prima faza de a face o promisiune in ce priveste implementarea legislatiei europene in ce priveste protectia datelor personale, cea mai evoluata lege din lume in acest sensibil domeniu, dar, inainte de audierea in fata alesilor americani, seful Facebook a promis ca va implementa aceasta legislatie intr-o incercare extrema de a salva credibilitatea companiei.