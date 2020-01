O companie de recunoastere faciala a colectat miliarde de fotografii de pe Facebook si alte site-uri

Ziare.

Imaginile respective au fost stranse de pe Facebook si alte retele de socializare, site-uri, dar si din paginile "Despre noi" ale unor companii. Clearview AI , un mic startup, a primit finantarea initiala de la Peter Thiel, membru al consiliului director al Facebook si un personaj controversat in Silicon Valley. El a mai investit in proiecte controversate, precum Palantir , o companie misterioasa din domeniul Big Data care colecteaza si analizeaza informatii pentru institutii guvernamentale, inclusiv CIA.Fondatorul Clearview AI a declarat pentru New York Times ca "Facebook stie" despre colectarea de imagini de pe platforma sa, desi tehnologia de recunoastere faciala este interzisa in San Francisco.Prin comparatie, alte retele de socializare, precum Twitter, nu le permit robotilor sa preia continut publicat pe platformele lor. Clearview AI se bazeaza, insa, pe faptul ca la nivel federal practica nu este restrictionata in SUA."Aceasta este o demonstratie tulburatoare a realitatii periculoase care este reprezentata de tehnologia de recunoastere faciala astazi si arata nevoia urgenta ca alesii sa impiedice imediat folosirea tehnologiei de catre oamenii legii", a declarat avocatul Nathan Freed Wessler, de la American Civil Liberties Union (ACLU). El a adaugat ca politia nu ar trebui sa poata sa ancheteze pe cineva folosindu-se de o tehnologie susceptibila la erori si care nu este reglementata.Clearview sustine ca foloseste doar imagini care erau publice la momentul in care au fost colectate. Facebook a anuntat ca va investiga serviciul si modul in care foloseste datele de pe platforma sa.Jurnalista de la New York Times a folosit unealta si a reusit sa colecteze imagini, in care apare ea, din ultimii 10 ani.Deocamdata, tehnologia este folosita doar de oamenii legi, dar Clearview vrea sa o vanda si catre producatorii de ochelari pentru realitate augmentata sau alte dispozitive purtabile. Asta inseamna ca o persoana care va purta un astfel de dispozitiv va putea obtine in timp real informatii despre oamenii pe care ii intalneste.