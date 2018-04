Premiera: Facebook anunta cum cenzureaza continutul pe retea si de ce

Ziare.

com

Decizia Facebook de a publica aceste reguli interne are la baza doua motive. In primul rand, ii va ajuta pe utilizatori sa inteleaga criteriile avute in vedere in luarea unei decizii in ce priveste situatiile nuantate.In al doilea rand, datorita acestor detalii, va fi mult mai usor pentru toata lumea, inclusiv pentru experti in diferite domenii, sa ofere feedback, astfel incat aceste reguli - si deciziile luate in urma lor - sa poata fi imbunatite, in timp.