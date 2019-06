Premiera: Un roman trebuie sa plateasca 2.000 de euro pentru live-urile de pe Facebook

Ziare.

In plus, barbatul, Antal Zlato, are interdictie de a mai face transmisiuni live pe retea sociala, scrie Express de Banat Acum, acesta trebuie sa dea cate 1.000 de euro fiecarei persoane jignite."Instanta a constatat faptul ca Antal Zlato Barosanul a avut mai multe aparitii live pe reteaua de socializare Facebook, aparitii in care facea afirmatii jignitoare la adresa reclamantilor. Obliga paratul sa inceteze incalcarea drepturilor personale nepatrimoniale prin savarsirea in viitor a faptelor ilicite.Obliga paratul la plata catre fiecare reclamant a sumei de 1.000 de euro, reprezentand prejudiciul nepatrimonial cauzat", se arata in sentinta data de Judecatoria Lugoj.Acest caz reprezinta o premiera in jurisprudenta Judecatoriei Lugoj.Persoanele jignite sunt membri ai familiei lui Ioan Bot - lider al comunitatii de rromi din Lugoj. Sursa citata mai precizeaza ca este de asteptat ca si alte persoane de etnie rroma sa invoce aceasta sentinta civila ca precedent.Sentinta nu este insa definitiva si poate fi atacata in 30 de zile.