Problema imensa pe care Facebook o ignora. Cum sunt furati utilizatorii retelei

Paginile de Facebook false au reprezentat 60% din phishing-ul de social media in trimestrul intai din 2018. Conform Kaspersky Lab, instrumentele sale anti-phishing au impiedicat peste 3,7 milioane de tentative de a vizita pagini frauduloase ale retelelor sociale. E doar una dintre incercarile infractorilor cibernetici de a-ti fura datele.Phishing-ul de social media este o forma de infractionalitate cibernetica care implica furtul datelor personale din contul victimei de pe o retea de socializare. Infractorii creeaza o copie a unui site social (de exemplu, o pagina de Facebook falsa) si incearca sa pacaleasca victimele sa-si dezvaluie datele personale - cum ar fi numele, parola, numarul de card sau codul PIN.In 2017, Facebook a devenit una dintre primele trei tinte pentru phishing in general, cu aproape 8%, urmata de Microsoft Corporation (6%) si PayPal (5%) . In primele trei luni din 2018, Facebook a condus si la categoria phishing de social media, urmata de reteaua social VK din Rusia si LinkedIn.Motivul este foarte posibil sa aiba legatura cu cele 2,13 miliarde de utilizatori activi lunar pe Facebook, printre care si aceia care se logheaza din aplicatii necunoscute cu datele lor, implicit dandu-le acces la acestea.