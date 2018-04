Schimbarea Facebook de care utilizatorii nu vor sa auda: Se pregateste o versiune pe bani?

Ziare.

Oficialii Facebook au detaliat in urma cu cateva zile rezultatele financiare pe primul trimestru al acestui an. In respectivul context, am aflat ca toate scandalurile din ultimele luni nu au facut decat sa sporeasca notorietatea Facebook, iar profitabilitatea companiei a explodat.Aproape niciodata nu s-a intamplat ca o companie de dimensiunea gigantului american, aflata in acest stadiu de evolutie, sa inregistreze o crestere de peste 50% a profitului de la an la an.